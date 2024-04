Edmundo González Urrutia contra Nicolás Maduro el domingo 28/07

Si bien se informó que los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV) no podían adherir su tarjeta a González, luego se destrabó el impedimento cuando los 2 partidos lograron oficializar el apoyo al candidato.

Edmundo González Urrutia33.jpg Edmundo González Urrutia.

Claves de una elección

Andrés Caleca, ex ejecutivo de Ferrominera, ex titular del CNE (Consejo Nacional Electoral) durante 5 elecciones, excandidato a la elección primaria opositora, explicó qué necesita Edmundo González para ganar:

“Tenemos candidato y la posibilidad de acreditar 3 testigos por mesa. El candidato hará su trabajo y sí, habrá que ayudarlo, pero lo de los 3 testigos por mesa (120.000 en total aproximadamente) es nuestro trabajo:

Ni una mesa sin testigo.

Ni un testigo abandonado a su suerte.

Que no salga un solo testigo sin copia del acta en la mano.”

Embed Tenemos candidato y la posibilidad de acreditar 3 testigos por mesa. El candidato hará su trabajo y sí, habrá que ayudarlo, pero lo de los 3 testigos por mesa (120.000 en total aproximadamente) es NUESTRO trabajo.

- Ni una mesa sin testigo.

- Ni un testigo abandonado a su… — Andrés Caleca (@ajcaleca) April 24, 2024

El candidato:

"Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar".

"Estamos ante el reto de apostar por la recuperación de Venezuela, nadie puede ser indiferente a la situación de millones de compatriotas nuestros, una pobreza que se expande y la inflación persiste mientras la moneda pierde valor real; servicios de salud y educación en regresión que acentúan la desigualdad; servicios de agua y electricidad decadentes que dañan la vida diaria e impiden el crecimiento económico; familias separadas por la emigración masiva, aún a riesgo de su propia existencia".

María Corina Machado

Mientras tanto, María Corina Machado sigue haciendo recorridos por todo el país.

El candidato, de 74 años, ya advirtió que él no hará estos viajes y confía en la capacidad de ella para movilizar a las personas en distintas zonas del territorio.

Embed ¡DESBORDADO! Guanarito está clarísimo y listo para salir a arrasar el #28Jul.



Con @MariaCorinaYA y @EdmundoGU ganamos este año. #EleccionesLibresVzla pic.twitter.com/SiBy0964fb — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) April 25, 2024

Muchas personas salieron a las calles de varias zonas del estado Portuguesa el jueves 25/04 para recibir a Machado, quien estuvo de visita para llamar a votar por Edmundo González.

De hecho, en ciertas localidades, la líder opositora tuvo dificultades para continuar moviéndose a causa de la gran cantidad de personas.

Machado habló con la ciudadanía de la localidad de Chabasquén, también tuvo un encuentro con caficultores en Unda y asistió por la noche a una asamblea de ciudadanos en en Guanarito.

El viernes en Turén, informó el comando de campaña de Vente Venezuela.

"Vamos a una Venezuela donde somos todos iguales ante la ley y donde todos tenemos oportunidad de surgir para vivir bien. Una Venezuela donde vamos a tener el mejor sistema educativo del mundo. No aceptamos menos. El mejor sistema de salud pública del mundo, un sistema de protección social para todos los venezolanos, pero ganado a punta de trabajo. Nada regalado, ganado con tu trabajo. Nunca más una mujer venezolana va a bajar la cabeza por una bolsa de comida. Tú, con tu trabajo, con plata que sí vale, vas a comprar lo que te da la gana. Eso es ser libre y autónomo", expresó Machado en Guanarito.

Ella se pronunció en contra de las expropiaciones y aseguró que "nunca más a un productor lo van a amenazar con quitarle su propiedad o su cosecha, porque lo tuyo es tuyo".

En Chabasquén, Machado afirmó: "No solo estamos de pie, sino que también estamos juntos y listos para hacer nuestro trabajo el 28/07".

La líder opositora anticipó una campaña única en la historia de Venezuela. "Estamos definiendo las cosas (…) Aquí nadie para, se están cumpliendo las metas".

Embed - Mensaje del candidato Edmundo González - 24Abr

La estrategia

Según Ivan Reyes, en Efecto Cocuyo, la comunicadora política, Carmen Beatriz Fernández, le explicó la estrategia adecuada para el candidato: “Él tiene un mensaje central que es el cambio político- El candidato tiene que dejar que María Corina haga campaña. Es sumamente sencillo”.

No obstante, Fernández identificó los obstáculos: “Tienes un país que consolidó la hegemonía comunicacional desde el Estado. Todo lo que no sea parte de la comunicación oficial no tiene salida o tiene salida con mucha dificultad por parte de la red nacional de medios. Incluyendo los medios privados que quedan”.

Fernández agregó que un gran desafío es la integración de los partidos políticos con llas estructuras de defensa del voto. Eso se llama coordinación, organización y movilización.

-------------------

Más contenido en Urgente24

#23A, el día después: Milei insiste en desacreditar la Marcha Universitaria

Fuerte advertencia del dialoguista Pichetto a Milei: "Eso no lo voy a votar"

"Tres empanadas...": Las facultades delegadas con las que se conforma Milei

Sandra Pettovello intervino su primer sindicato y trajo fantasmas