Secreto de USA / Venezuela, cumbre Rosales / Machado y enigma Ronald Ojeda

"El propósito era expresar nuestras preocupaciones sobre el proceso electoral de Venezuela", dijo la fuente de la Casa Blanca a Bloomberg.

Bloomberg recordó que el encuentro en Ciudad de México coincidió con la visita del presidente colombiano Gustavo Petro a Venezuela para hablar con Maduro.

El 12/04, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno de Nicolás Maduro, confirmó la reunión entre Daniel Erikson, del Consejo de Seguridad Nacional de USA; y el propio Jorge Rodríguez.

Las sanciones

Los reportes de Bloomberg también afirman que Francisco Palmieri, jefe de misión de la Unidad de Asuntos Venezolanos, y Jennifer Daskal, la viceconsejera de Seguridad Nacional de USA, estuvieron presentes.

“En ese encuentro hicimos repaso de lo convenido en los diálogos de Doha entre ambas delegaciones en materia migratoria y de levantamiento de sanciones. En base a lo acordado en Doha, señalamos el incumplimiento de la administración norteamericana en el cronograma convenido de levantamiento de sanciones”, indica el comunicado difundido por el presidente de la Asamblea Nacional a través de su cuenta en X (antes Twitter).

Rodríguez, presidente del Legislativo, detalló que la delegación de Maduro rechazó la injerencia del gobierno de USA en los asuntos de Venezuela. Y que entregó un documento de rechazo por “consenso” de las sanciones que mantiene Washington DC contra la economía venezolana. Nadie le cree.

"El propósito fue expresar nuestras preocupaciones sobre el proceso electoral de Venezuela", reiteró a la agencia EFE un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Según Bloomberg, desde que USA flexibilizó sus sanciones y le concedió las licencias al petróleo, Venezuela ha ganado US$ 740 millones adicionales.

"Si se provocara la suspensión, Venezuela podría perder un total de US$ 2.000 millones en ingresos petroleros para finales de 2024", le dijo Luis Bárcenas, director de Ecoanalítica, a la agencia de noticias de origen estadounidense.

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, llegó a USA el 10/04 para discutir las relaciones diplomáticas entre Colombia y USA, y las eventuales sanciones a colaboradores de Maduro. No hay información oficial.

La Delegación del Gob Bolivariano de Venezuela en los diálogos con el Gob de EEUU, frente a las filtraciones interesadas y tendenciosas, está en el deber de informar:

María Corina Machado y Manuel Rosales

María Corina Machado aceptó participar de una reunión con el presidenciable de UNT (Un Nuevo Tiempo), Manuel Rosales, e integrantes de la Plataforma Unitaria, buscando consensos políticos sobre una candidatura presidencial unificada.

Rosales, gobernador de Zulia, demoró en responder a la invitación.

La reunión sería la 2da. entre Machado y Rosales -hubo otra, el 19/03, en Caracas-, luego de que el gobernador zuliano le informara a Machado que su partido UNT estaría a disposición de la elección de un sustituto ante la inhabilitación de Machado.

La web TalCual señaló lo que muchos conocen: la desconfianza mutua que se tienen Machado y Rosales. La relación entre ellos es muy difícil.

Para esa tarea estaría el secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria, Omar Barboza, expresidente de la Asamblea Nacional.

Barboza fue seleccionado por la Plataforma la noche del lunes 25/03 para intentar su inscripción como candidato presidencial con la tarjeta MUD, ante la difícil postulación de Corina Yoris, que contaba con el respaldo unánime de todos los 10 partidos de la alianza. Pero no pudo hacerlo por el bloqueo del sistema informático que ya padeció Yoris.

Machado dijo el 05/04 que estaba comprometida con una ruta electoral "para ganar, no para bajar la cabeza y aceptar arbitrariedades, trampas o chantajes del sistema", y reiteró que había tiempo para seguir presionando por la inscripción de una candidatura unitaria.

El sur de Aragua demostrando qué es lo que mueve a Venezuela en estas horas: Confianza y determinación!!



Urdaneta, Camatagua, San Casimiro y San Sebastián, gracias por este día inolvidable.

"Si la Mesa de la Unidad Democrática/Plataforma Unitaria y los que tienen protagonismo no deciden, nos vamos a quedar sin candidato porque yo así no voy a ser el candidato. No ando desesperado por ser candidato, ni quiero ser candidato para llegar de segundo, ni contra nadie", dijo Rosales el domingo 07/04 en entrevista con Venevisión.

Antes había afirmado: "Les pongo las 2 tarjetas que salvamos con mi candidatura con un lacito en la mesa. Vean qué van a hacer con ello".

Desde UNT informaron que la decisión de Manuel Rosales de inscribir su candidatura faltando minutos para el cierre del proceso se hizo para "salvar la tarjeta" y permitir abrir espacio para recuperar la MUD.

En partidos como Primero Justicia existe preocupación por las consecuencias de los desencuentros en la dirigencia opositora frente al trabajo en mesas previso, durante y post 28/07.

Machado no fue convocada por el colombiano Gustavo Petro en su visita a Venezuela. Sí lo fue Manuel Rosales. Y habló por teléfono con Antonio Ecarri. Es la oposición posible para Maduro. La oposición de Machado, para existir, debería ser por derrumbe total de Maduro. Pero es la que ella fabricó. Y es de casi imposible ejecución hoy.

En la parroquia Altagracia, municipio Miranda. El Programa Con Buenos Ojos atiende a las comunidades para detectar problemas visuales y, posteriormente, realizar la entrega de lentes correctivos. #EsperanzaEsFuturo

Ronald Ojeda

Héctor Barros, jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía (ECOH) de Chile, arrojó la bomba desde el canal CHV Noticias acerca del asesinato del ex detenido político en Venezuela y teniente, Ronald Ojeda:

"Hemos descartado todas las tesis que tengan que ver con la comisión de algún ilícito (por parte de Ojeda), por lo que la única tesis que queda vigente es esa (razones políticas)".

El fiscal Barros también detalló que quien se llevó a Ojeda hacia la muerte, en la madrugada del 21/02/2024 simulando ser Carabinero chileno, "es alguien con preparación", con una condición de mando y es extranjero.

Por el asesinato de Ojeda solo está detenido un adolescente de 17 años. Otros 2 hombres se presume que huyeron a Venezuela después de haber cometido el crimen.

Para Barrios, el nivel de organización detrás del crimen obliga a descartar la intervención del crimen organizado (Tren de Aragua):

“El Tren de Aragua jamás actuó como en este caso, disfrazado de policías y luego enterrarlo a 1,40 metro de profundidad y cementar el lugar. El Tren de Aragua siempre ha dejado los cuerpos tirados en distintos lugares”.

Le preguntaron, entonces, acerca de la presunta intervención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y Barros respondió: "Hay un grado de organización que nosotros no hemos visto".

"No quedan dudas de que estamos hablando de un nuevo crimen político de la dictadura de Nicolás Maduro", posteó el dirigente político de Primero Justicia, Julio Borges, desde su cuenta en X. "Siempre lo hemos dicho y lo reiteramos: Maduro es una amenaza para la seguridad del hemisferio".

#Chile #Venezuela.

El Fiscal del caso del Asesinato del Tte. RONALD OJEDA apunta a que fue un crimen político organizado y dirigido desde Venezuela. Los presuntos ejecutores, Maikel David Villegas Rodriguez y Walter Rodriguez, miembros del Tren de Aragua estarían ocultos en…

Tren de Aragua

Al día siguiente de sus declaraciones, ocurrió el velatorio del teniente de Carabineros, Emmanuel Sánchez, asesinado por 3 hombres de presunta nacionalidad venezolana, y el fiscal Barros se contradijo, asegurando la participación del Tren de Aragua en el caso de Ronald Ojeda.

El abogado penalista y profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, Luis Izquiel, indicó que el asesinato de Ojeda expone las operaciones del Tren de Aragua en Chile, desmentidas por el canciller venezolano Yván Gil.

Para Urgente24, la cuestión es el móvil porque el Tren de Aragua puede haber sido contratado por otra estructura para cometer un crimen. Han ocurrido otros casos de crímenes políticos para los que busca a la delincuencia común para que los ejecuten,

La extradición de personas está prohibida en el artículo 69 de la Constitución venezolana. "En teoría, solo podrían ser juzgados en Venezuela, por los crímenes que hayan cometido en Chile".

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, en declaraciones a la prensa dijo el 12/04: "Solicitamos y exigimos a Venezuela toda la colaboración para que pongan a disposición de la justicia a los sospechosos de haber perpetrado o colaborado en este vil asesinato".

El fiscal general, Tarek William Saab, informó desde su cuenta en X, que Venezuela está dispuesta a colaborar:

"El Ministerio Público de Venezuela está procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen, para su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren en nuestro territorio, ello conforme a nuestras obligaciones nacionales e internacionales".

