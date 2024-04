Sergio Romero, cerca de volver a jugar en el exterior

Hace unos días luego del encuentro ante Sportivo Trinidense de Paraguay el arquero de Boca Juniors comentó que tenía el contrato de renovación con Boca sobre la mesa de la casa y que era decisión de la familia seguir o no en el club de La Ribera. Lo que obvió Sergio Romero fue decir que esa decisión no solo depende de quedarse o no, sino que del otro lado tiene una oferta jugosa de un club de Estados Unidos, y ese equipo es nada más y nada menos que el Inter de Miami, donde juega Messi y varias figuras internacionales.