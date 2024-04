Infantino acelera contra el racismo: "No deben entrar nunca más a los estadios"

Y agregó: “En el Congreso de FIFA, en Bangkok, vamos a estar todos juntos para parar ya el racismo. Tenemos que tomar decisiones contundentes. EI racismo es un crimen y los que lo cometen son criminales. No tienen que estar en los estadios nunca más en sus vidas”.

El llanto de Vinicius Jr en conferencia de prensa

Vinicius Junior dio una conferencia de prensa el lunes 25/03 en Madrid por el amistoso que Brasil y España disputaron el martes 26/03. El delantero del Real Madrid no pudo aguantar las lágrimas al hablar del racismo que hay en el fútbol y reconoció que “Cada vez tengo menos voluntad de jugar”.

En la sala de prensa de Valdebebas, un periodista fue directo con la primera pregunta y habló sobre los insultos racistas que recibe cuando juega, de ahí, Vinicius contestó: “Es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los 'negros' que están en el mundo. Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo. No solo en España, también en el mundo… A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí… Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”, señaló el madridista con el lema de la selección a su espalda: 'Una sola piel'.

INFANTINOACELERACONTRAELRACISMONODEBENENTRARNUNCAMASALOSESTADIOSFOTO2.jpg El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que “el racismo es un crimen y los que lo cometen no deben entrar nunca más a los estadios”. (Foto: Noticias Argentinas)

En España el racismo no es delito

Apoyo de los futbolistas: “Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando. No solo en España, en todos los lugares hay mucho racismo. Cada vez más muchos me han mostrado su apoyo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto. Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas que mejorar, aún tengo 23 años, y es un progreso natural… Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas… Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando”.

En ese momento, Vinicius se quebró durante 40 segundos y llevó sus manos a su cara para secarse las lágrimas. Toda la sala aplaudió al delantero brasileño, quien al reponerse, continuó su explicación: “La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hace nada. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”.

“Ya se pasaron muchas veces conmigo, con mi familia… Yo quiero que eso cambie, para que cada vez que entre aquí no me pregunten por eso”, expresó Vinicius Junior.

Vinicius pensó en irse de España

Vinicius reconoció que la solución al conflicto es difícil porque en España el racismo no es un delito: “Siempre pienso ayudar a todas las organizaciones para combatir el racismo. He hablado con la UEFA, con la FIFA, con LaLiga y es cierto que está mejorando, y está trabajando, pero también es complicado, porque el racismo no es un delito. La defensa contra el racismo no tiene la fuerza suficiente para lucharlo. Poca gente sabe lo que pasamos con los racistas”.

En este sentido, el delantero del Real Madrid declaró que por el racismo que experimenta en los partidos de LaLiga pensó en irse del club español, pero que eso sería “dar a los racistas lo que quieren. Quiero seguir aquí, en el mejor club del mundo, para que sigan viendo mi cara. Sigo evolucionando para estas cosas, ser la alegría de toda la gente que va al estadio. Los racistas son minoría, y no suele pasar siempre. Pero como soy atrevido, soy del Madrid, el mejor club del mundo. Es complicado. Pero voy a seguir, porque el presidente me apoya, el club me apoya… Si me voy sería el triunfo del racista”.

FIFA y Conmebol oficializaron la primera fecha del Mundial 2030

La FIFA y la Conmebol oficializaron este último jueves 11/04 la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2030 que tendrá lugar en Argentina, Uruguay y Paraguay, después de firmar el acuerdo en una reunión realizada en el 78° Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Infantino declaró también que “el Mundial 2030 es el del Centenario, es increíble, espectacular. Es todo un ejemplo, una demostración de lo que queremos... Sudamérica, Europa y África. Todos juntos. Tenemos que pensar, a partir de ahora, cómo vamos a celebrar. No tiene que ser solamente en estos días. Esto empieza ahora, a través de todos los eventos que organizamos, y culmina donde todo empezó. Vamos a empezar todos los eventos posibles, cualquier idea será bienvenida Argentina, Uruguay y Paraguay compartirán la organización de la cita mundialista con otros tres países: España, Portugal y Marruecos, en los cuáles se desarrollará el torneo a partir de la segunda fecha hasta la gran final que se disputará en agosto”.

Los tres países sudamericanos fueron escogidos como sede para los duelos inaugurales de la competición, a modo de celebración del centenario de la Copa del Mundo que se realizó en Uruguay en 1930 y tuvo al anfitrión junto a Argentina como protagonistas en un duelo que terminó 4 a 2 a favor de los locales.