Delcy Rodríguez borró a Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores (Venezuela)

No es un dato aislado

La gestión de Rodríguez viene mostrando señales de ruptura —al menos estética y discursiva— con los símbolos clásicos del chavismo, en medio de un proceso más amplio de reacomodamiento político tras la salida de Nicolás Maduro.

En ese contexto, el “Salón Néstor Kirchner” deja de ser apenas una sala: era un emblema de una etapa.

image Foto de un acuerdo del pasado (archivo NA)

Señal hacia adentro… y hacia afuera

El desmantelamiento también puede leerse como un mensaje doble:

Hacia adentro , donde Rodríguez busca consolidar un liderazgo más pragmático y menos ideologizado dentro del chavismo, en tensión con sectores duros.

Hacia afuera, en un escenario internacional donde Venezuela intenta reconfigurar vínculos y mostrarse menos atada a viejas alianzas políticas.

El espacio funcionaba como sala de reuniones oficiales dentro de Miraflores, por lo que su eliminación no solo tiene carga simbólica, sino también impacto en la liturgia del poder.

Fin de un símbolo

La decisión reabre el debate sobre el lugar que ocuparán, en esta nueva etapa venezolana, los referentes políticos extranjeros que marcaron el ciclo chavista.

Y confirma algo más profundo: En Caracas ya no solo se discute el poder, sino también la memoria.

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