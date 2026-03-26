Audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en NY tras 82 días recluidos

Luego, prosigue: “El gobierno no puede afirmar la 'seguridad nacional' o la 'política exterior' y luego pasar por encima de los derechos procesales internos de un individuo. Por ejemplo, en procesos que involucran información clasificada, el gobierno no puede impedir que los acusados obtengan evidencia exculpatoria material, descubrible bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963), y usen esa evidencia en su defensa en un juicio público, simplemente porque el gobierno tiene una razón política legítima para mantener el documento clasificado. Bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (18 U.S.C. App. III), si el gobierno no ofrece un sustituto adecuado, el tribunal debe desestimar la acusación. Ver United States v. Giffen, 473 F.3d 30, 33 (2d Cir. 2006) (Bajo CIPA, 'si el tribunal se niega a permitir tal sustitución, y el gobierno se opone a la divulgación de la información clasificada, el remedio presuntivo es la desestimación de la acusación')".

Maduro y Flores tienen que probar que no tiene fondos propios o disponibles, pese a que su acaudalada fortunada, y la VI enmienda garantiza un abogado no necesariamente debe financiarse con fondos que están inmovilizados por decisión de la Secretaría del Tesoro (OFAC).

image Agentes de la policía de Nueva York montan guardia frente a la corte donde se realiza la audiencia de Maduro este jueves.

En ese sentido, uno de los fiscales federales, que intentó convencer al juez encargado de que no dictara una orden que permitiera al país sudamericano costear sus gastos legales, acusó a Nicolás Maduro y a su esposa de “saquear la riqueza de Venezuela” al i

“Los acusados están saqueando la riqueza de Venezuela”, afirmó el fiscal adjunto de EE.UU. Kyle Wirshba. “Permitirles acceder a esos fondos ahora socavaría las sanciones”, agregó.

Wirshba señaló que los acusados tienen derecho a utilizar los fondos personales de que disponen, pero no necesariamente los fondos de un tercero.

“Tienen la posibilidad de utilizar sus propios fondos, o fondos conjuntos, para su defensa”, dijo. “ Sabían que estaban sancionados, sabían que no disponían de nada en Estados Unidos procedente de este tercero”, añadió.

Asimismo, dijo que el Gobierno debería tener la capacidad de “utilizar las sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional”.

“Ese es el propósito de las sanciones y una razón justificable para limitar el acceso a los fondos”, señaló el fiscal. “Como su señoría sabe, ese propósito es anterior al presente caso penal”, agregó.

La función de la Oficina de Control de Activos Extranjeros es determinar si existen razones de seguridad nacional y política exterior que justifiquen el mantenimiento de las sanciones, dijo Wirshba, y “estas siguen vigentes”.

Pero el juez, nombrado durante el gobierno de Clinton, se mostró en desacuerdo con la postura del fiscal: “El acusado está aquí. Flores está aquí. No representan ninguna amenaza adicional para la seguridad nacional. No lo veo así”.

Trump promete más cargos contra Maduro y la izquierda se moviliza por el expresidente

Poco antes de la comparecencia de Nicolás Maduro ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York a las 11:00 de la mañana hora local, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que “se van a presentar otros casos” contra el derrocado líder venezolano.

“Me imagino que habrá más juicios, porque, en realidad, solo le han demandado por una mínima parte de todo lo que ha hecho”, declaró Trump durante una reunión del Consejo de Ministros en la Casa Blanca, en referencia a Maduro. “Se van a presentar otros casos, como probablemente ya sabrán”, añadió.

Maduro se enfrenta actualmente a cargos por drogas y armas, de los que se ha declarado inocente, tras haber sido capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas bajo un operativo en su territorio, que resultó en 30 guardaespaldas presidenciales cubanos y venezolanos muertos.

El 5 de enero pasado, dos días después de su captura por parte de Estados Unidos, Maduro se declaró inocente. "Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas", dijo el líder venezolano ante el juez, describiendo las circunstancias de su detención como una acción militar que violenta su inmunidad presidencial y la soberanía de su país.

Manifestantes anti Maduro chocan con los chavistas a las afueras del tribunal de NY

Esta mañana, manifestantes que exhibieron pancartas a favor de Maduro se cruzaron con otros que, al contrario, abogaban por un fallo ejemplar contra este "criminal". La agencia CNN reportó al respecto, durante este jueves, que simpatizantes de la diáspora venezolana, quienes se manifestaba en las afueras Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, se sintieron indignados por ciudadanos estadounidenses del ala de la izquierda que abogaban por la libertad de Maduro.

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“Delante de nosotros hay gente con chaquetas, camisetas y pancartas con nuestros colores, y ninguno de ellos es venezolano”, acusó Franklin Gómez, un venezolano afincado en Nueva York. “Ninguno de ellos sabe lo que sentimos. Ninguno de ellos sabe lo que es enterrar a un hermano o a un padre mientras estás en el extranjero y no poder volver”, soltó.

Wilmer Contreras, venezolano residente en Nueva York, describió ante CCN la audiencia de Maduro de hoy como un “momento de inmensa felicidad después de más de 25 años”.

Venezuela ha experimentado pocos cambios desde que Estados Unidos capturó a Maduro, dijo Contreras, “pero queremos seguir luchando para que este hombre reciba la pena máxima que se merece, y para que Venezuela pueda volver a ser libre y podamos reconstruirla como una nación unida y feliz”.

Embed - Doble cara en las calles: Protestas a favor y en contra de Maduro marcan la previa de la audiencia

Olga Clavo, otra manifestante venezolana frente a la sala del tribunal, dijo que era “ triste ver a gente que nunca ha vivido en Venezuela protestando a favor de Maduro”.

“Quiero que pague, que sepa lo que es estar encarcelado por cometer delitos, que experimente lo que han pasado los presos políticos en mi país”, añadió Clavo.

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