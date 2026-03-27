Desde Argentina: Noticieros truchos para hacerle propaganda a Delcy Rodríguez

Fue la única de los 15 en responder a Cazadores de Fake News, y aclaró que no firmó contrato ni autorizó el uso político de su trabajo. Según la investigación, los actores fueron contratados en muchos casos sin información clara sobre el destino final del material. Grabaron frases sueltas para lo que les fue presentado como un proyecto institucional o piloto. Pero ese material fue editado, recontextualizado y transformado en piezas propagandísticas.

image Como reveló la actriz Camila Arena, el material fue reeditado sin consentimiento y usado para propaganda política. Fuente: RRSS

Algunos de los videos donde aparece Camila acumularon más de 2,59 millones de visualizaciones, por lo cual denunció públicamente la manipulación, para proteger su credibilidad profesional y alertar sobre el efecto que estos contenidos pueden tener en audiencias vulnerables en Venezuela.

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La operación organizada que llega por anuncios pagos

La operación, identificada por distintos nombre como "Hispan Online", "Nación Argentina", "Colombia Actual", "Panorama Colombiano", "La Perspectiva Global", "México en Datos", "Informe Mexicano", "United Data News", "Continental Report", "Nación Digital MX", "Chile en Datos", "Argentina en Perspectiva", "EC En Análisis" y "El Informe Europeo", tiene una estructura técnica y financiera que explica el por qué de su alcance.

Tiene más de 47,5 millones de visualizaciones acumuladas

30 sitios web creados en menos de 10 días

Más de 11.000 artículos publicados en apenas un mes

Videos distribuidos exclusivamente como anuncios pagos

image El exgobernador Martín Buzzi aparece en medio del escándalo. Fuente: La Nación.

Además, todos los videos rastreados están vinculados a la firma FG Medios SA como anunciante en el Centro de Transparencia de Anuncios de Google. Sumado a que la investigación detectó patrones técnicos que refuerzan la hipótesis de una operación coordinada: canales creados en fechas muy cercanas, sitios web con la misma estructura, uso de WordPress, servidores similares y contenidos replicados con pequeñas variaciones según el país al que apuntan.

En paralelo, aparecen menciones a QSocial, vinculada al exgobernador chubutense del FPV Martín Buzzi, como posible productora del contenido, aunque sin confirmación oficial al cierre de las investigaciones publicadas por La Nación, que se hizo eco de esta investigación.

No buscaban que se viralizara orgánicamente, sino que se insertara de manera paga en la experiencia del usuario.

Fake news disfrazadas: cuándo lo real se usa para manipular

A diferencia de las fake news tradicionales, donde suele haber datos falsos fácilmente identificables, en este caso el contenido es más sofisticado.

Los videos citan medios reales como Reuters, EFE o Infobae, incluyen capturas de artículos verdaderos y presentan información parcial, no necesariamente falsa. Con esto, daba la impresión de que no había una mentira directa, aunque sí una selección intencional de la realidad.

image La estrategia es mezclar información verdadera y citar medios confiables. Así, aumenta la credibilidad usando actores como voceros independientes. Fuente: Cazadores de Fake News

Sobre este concepto, el teórico de la propaganda y las relaciones públicas Edward Bernays lo explicaba como "poner tus palabras en la boca de otro". Es decir, utilizar voceros que parecen independientes para aumentar la credibilidad del mensaje. En este caso, un supuesto periodista internacional, con acento de aquel país, que en realidad es un actor contratado.

Cómo leer entre líneas lo noticioso y la propaganda

Esta investigación debería hacernos abrir los ojos y entender que las herramientas tradicionales para detectar fake news empiezan a quedarse cortas.

Porque ahora el contenido puede ser técnicamente correcto, la fuente puede parecer confiable y el formato puede ser indistinguible de un noticiero real. Y aun así, el objetivo sigue siendo el mismo: influir en la percepción pública.

image Ahora los contenidos pueden ser técnicamente correctos y con apariencia de noticiero, pero siguen manipulando la percepción pública. La clave es aprender a cuestionar cómo se arma el relato. Fuente: Crónica.

La advertencia de la propia Camila Arena va en esa línea, cuando plantea su preocupación por las audiencias que no tienen cómo contrastar la información y pueden tomar estos contenidos como verdaderos.

En definitiva, está en juego la capacidad de las personas para entender qué están consumiendo. Y ahí es donde el problema pasa a volverse político, social y, sobre todo, democrático.

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