La propaganda de Venezuela ya no es burda ni evidente: ahora se hace desde Argentina y se disfraza de noticiero para vender una imagen más amable de Delcy Rodríguez sin que el espectador lo registre de entrada. Estos contenidos pagos circulan por YouTube como si fueran información legítima y terminan colándose en la audiencia con una eficacia que preocupa.
HAY UN POLÍTICO K INVOLUCRADO
Desde Argentina: Noticieros truchos para hacerle propaganda a Delcy Rodríguez
Se destapó una red de propaganda para Venezuela en Argentina. El objetivo: legitimar a Delcy Rodríguez usando actores reales y videos disfrazados de noticieros.
Propaganda bien armada: cómo funciona la maquinaria en YouTube
Uno de los elementos más llamativos del caso es que los supuestos periodistas que aparecen en pantalla no son periodistas ni avatares generados por inteligencia artificial: son actores, locutores y modelos reales que viven en Argentina.
La investigación del sitio Cazadores de Fake News (ONG que opera en Venezuela desde 2019), logró identificar al menos 15 conductores distintos, todos residentes en el país, muchos con formación en locución y doblaje, que aprovechaban para manejar distintos acentos y registros. Con esa capacidad, armaban videos que simulan coberturas desde México, Colombia, Chile o España.
Ahí es cuando entra en escena la actriz argentina Camila Arena, cuyo testimonio ayudó a entender cómo funciona el mecanismo desde adentro. La actriz había sido contratada como freelancer por una agencia en Buenos Aires (vinculada a la consultora QSocial/QSN Big Data) para grabar videos institucionales y fragmentos de locución, usando distintos acentos. Lo que no sabía es que esos videos serían editados y distribuidos como noticieros falsos a favor de la presidenta interina Delcy Rodríguez en Venezuela.
Como ella misma dijo: "Sin mi consentimiento, ese material ha sido editado y manipulado para hacer parecer que participo como periodista de medios internacionales".
Fue la única de los 15 en responder a Cazadores de Fake News, y aclaró que no firmó contrato ni autorizó el uso político de su trabajo. Según la investigación, los actores fueron contratados en muchos casos sin información clara sobre el destino final del material. Grabaron frases sueltas para lo que les fue presentado como un proyecto institucional o piloto. Pero ese material fue editado, recontextualizado y transformado en piezas propagandísticas.
Algunos de los videos donde aparece Camila acumularon más de 2,59 millones de visualizaciones, por lo cual denunció públicamente la manipulación, para proteger su credibilidad profesional y alertar sobre el efecto que estos contenidos pueden tener en audiencias vulnerables en Venezuela.
La operación organizada que llega por anuncios pagos
La operación, identificada por distintos nombre como "Hispan Online", "Nación Argentina", "Colombia Actual", "Panorama Colombiano", "La Perspectiva Global", "México en Datos", "Informe Mexicano", "United Data News", "Continental Report", "Nación Digital MX", "Chile en Datos", "Argentina en Perspectiva", "EC En Análisis" y "El Informe Europeo", tiene una estructura técnica y financiera que explica el por qué de su alcance.
- Tiene más de 47,5 millones de visualizaciones acumuladas
- 30 sitios web creados en menos de 10 días
- Más de 11.000 artículos publicados en apenas un mes
- Videos distribuidos exclusivamente como anuncios pagos
Además, todos los videos rastreados están vinculados a la firma FG Medios SA como anunciante en el Centro de Transparencia de Anuncios de Google. Sumado a que la investigación detectó patrones técnicos que refuerzan la hipótesis de una operación coordinada: canales creados en fechas muy cercanas, sitios web con la misma estructura, uso de WordPress, servidores similares y contenidos replicados con pequeñas variaciones según el país al que apuntan.
En paralelo, aparecen menciones a QSocial, vinculada al exgobernador chubutense del FPV Martín Buzzi, como posible productora del contenido, aunque sin confirmación oficial al cierre de las investigaciones publicadas por La Nación, que se hizo eco de esta investigación.
No buscaban que se viralizara orgánicamente, sino que se insertara de manera paga en la experiencia del usuario.
Fake news disfrazadas: cuándo lo real se usa para manipular
A diferencia de las fake news tradicionales, donde suele haber datos falsos fácilmente identificables, en este caso el contenido es más sofisticado.
Los videos citan medios reales como Reuters, EFE o Infobae, incluyen capturas de artículos verdaderos y presentan información parcial, no necesariamente falsa. Con esto, daba la impresión de que no había una mentira directa, aunque sí una selección intencional de la realidad.
Sobre este concepto, el teórico de la propaganda y las relaciones públicas Edward Bernays lo explicaba como "poner tus palabras en la boca de otro". Es decir, utilizar voceros que parecen independientes para aumentar la credibilidad del mensaje. En este caso, un supuesto periodista internacional, con acento de aquel país, que en realidad es un actor contratado.
Cómo leer entre líneas lo noticioso y la propaganda
Esta investigación debería hacernos abrir los ojos y entender que las herramientas tradicionales para detectar fake news empiezan a quedarse cortas.
Porque ahora el contenido puede ser técnicamente correcto, la fuente puede parecer confiable y el formato puede ser indistinguible de un noticiero real. Y aun así, el objetivo sigue siendo el mismo: influir en la percepción pública.
La advertencia de la propia Camila Arena va en esa línea, cuando plantea su preocupación por las audiencias que no tienen cómo contrastar la información y pueden tomar estos contenidos como verdaderos.
En definitiva, está en juego la capacidad de las personas para entender qué están consumiendo. Y ahí es donde el problema pasa a volverse político, social y, sobre todo, democrático.
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