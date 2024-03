Vísperas de 5 días decisivos en Venezuela y su Plataforma Unitaria

En 10 días, Plataforma Unitaria debe anunciar quién será el rival de Nicolás Maduro en las elecciones del domingo 28/07 en Venezuela. Cada uno define su juego en silencio. La clave es inscribir y que no sea impugnado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero también inscribir y que no suceda una fractura en el espacio político. Si bien el Gobierno estadounidense no reclamará por la inhabilitación por 15 años de María Corina Machado, sí será escandaloso que un candidato no inhabilitado previamente sea inhabilitado luego de formalizarse su candidatura.