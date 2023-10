Sergio Massa propone "evaluación psiquiátrica" a candidatos

Si bien no mencionó a Javier Milei, pareció referirse al candidato presidencial de La Libertad Avanza, a quien desde varios sectores han atacado endilgándole un supuesto desequilibrio emocional.

Luego pareció reafirmar la alusión a Milei cuando sumó: "Hoy veía la declaración de un candidato agitando a que la gente saque los depósitos de los bancos".

Massa ya había fustigado días atrás al libertario, al asegurar que "no les importa la gente, sólo les importa una frase atractiva para generar un título en los medios. Estamos ante una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en el mañana". Fue luego de que Milei dijera que el peso es "un excremento" y llamara a no renovar los plazos fijos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTodoNegativo%2Fstatus%2F1712167804386873402&partner=&hide_thread=false "Voy a pedir que tres universidades hagan evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos para ver si hay equilibrio mental. Gobernar es una cosa seria, involucra decisiones que trascienden".

100% de acuerdo con Sergio Massa. pic.twitter.com/Nlqv077sXW — Todo Negativo (@TodoNegativo) October 11, 2023

