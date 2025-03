Trata de personas en Bariloche: Los detalles del caso tras las detenciones del fin de semana

Konstantin Rudnev, de 45 años y líder de una secta rusa ha estado encarcelado en varias ocasiones por violación, pero siempre las autoridades se vieron obligadas a dejarlo en libertad por falta de pruebas, porque los adeptos de la secta se negaban rotundamente a prestar declaraciones contra su líder.

En total, este fin de semana, ocho de sus integrantes fueron detenidos en Bariloche, otros seis en Buenos Aires y se secuestraron dos vehículos.

image.png

En tanto, para esta semana se espera que se lleven a cabo al menos dos allanamientos en distintos domicilios donde se habrían hospedado los miembros de la organización.

Según el sitio local 'El Cordillerano', el miércoles 19 se alojaron 4 mujeres rusas en un complejo de cabañas del km 6 de Avenida Bustillo.

Ellas no salían de las cabañas, no dejaban entrar a nadie y usaban un kit de internet satelital Starlink. Permanecieron en el lugar hasta el domingo 23 cuando desde la administración decidieron no alquilar más las cabañas ante los movimientos extraños de las extranjeras.

La joven que despertó las sospechas en Bariloche

"La investigación comenzó ante la sospecha de que se estaba ante un caso de trata de personas. Las dos ciudadanas rusas que acompañaban a la joven embarazada, ante las preguntas de rigor respecto al grado de parentesco, como así también del lugar donde se domiciliaban, estas dos personas se mostraron sumamente nerviosas, retirándose del hospital, situación que le llamo la atención al médico e hizo la denuncia", explicaron fuentes policiales.

Tras la denuncia, desde Sede Descentralizada de Bariloche le encargaron a detectives de División Unidad Operativa Federal (DUOF), que depende la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, "discretas tareas de vigilancia" para cuando la joven embarazada volviera para dar a luz.

Cuando la joven fue a internarse para la operación de cesárea, detectives de la DUOF Bariloche identificó a las dos acompañantes, de 40 y 44 años. Además, personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) determinó que "tenían" vencido el tiempo de permanencia legal en el país.

image.png

Las dos acompañantes fueron detenidas para investigar si formaban parte de una red de trata o estaban detrás de lo que se conoce como "tour sanitario". Poco después se presentaron otras dos mujeres de nacionalidad rusa, para interiorizarse sobre el estado de salud de la joven y el bebé recién nacido, quienes también fueron detenidas.

Pero luego las cuatro mujeres fueron excarceladas aunque la investigación continuó...

"Ante la posible fuga de los integrantes de lo que se considera una organización criminal transnacional con sede en Montenegro, el fiscal Fernando Arrigo, con conocimiento del juez federal de garantías de Bariloche, Gustavo Zapata, tal como lo prevé el Código Procesal Penal Federal para casos de urgencia, ordenó una serie de detenciones", se explicó en www.fiscales.gob.ar.

Según fuentes judiciales se confirmó la detención de 14 imputados en los aeropuertos de Bariloche y de la ciudad de Buenos Aires, pero el Ministerio de Seguridad Nacional informó que fueron 15 los sospechosos apresados.

