Autopsia de Liam Payne: qué determinaron los primeros resultados

image.png Liam Payne sufrió politraumatismos y hemorragias tanto internas como externas.

Por otro lado, C5N habló acerca de un dato muy interesante en la autopsia del ex One Direction. La misma reveló que no hay lesiones en los brazos producto de la caída, por lo cual este no tuvo los reflejos para frenar con esta parte del cuerpo al momento del impacto.