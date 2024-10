De ídolo teen a figura polémica: Liam Payne (QUEPD), la vida loca del ex One Direction

image.png En cuanto a su paso por Argentina, One Direction visitó el país en mayo de 2014 como parte de su "Where We Are Tour", realizando tres shows sold out en el estadio de River Plate.

Liam, en particular, fue fotografiado varias veces saludando a los fans desde el balcón del hotel y en ese momento expresó en redes sociales su asombro por el recibimiento del público argentino. Vale destacar que las entradas para los tres conciertos se agotaron en menos de dos horas, marcando un récord para la banda en Sudamérica.

Sin embargo, el camino no fue color de rosa. Tras la separación de la banda, Payne inició su carrera solista con "Strip That Down" en 2017, seguido por su EP "First Time" (2018) y su álbum debut "LP1" (2019). A pesar del éxito inicial, las controversias no tardaron en llegar.

Polémicas y confrontaciones

Las tensiones comenzaron a surgir cuando Payne realizó declaraciones explosivas en el podcast "Impaulsive". El cantante reveló detalles sobre peleas físicas entre bastidores y conflictos internos que nunca habían salido a la luz. "En la banda todos sabían que no me gustaba que me criticaran", confesó, antes de describir un altercado que casi termina en violencia física.

Las polémicas no se limitaron al ámbito musical. El artista enfrentó críticas por comentarios considerados homofóbicos, aunque siempre negó tener una postura anti-LGBT. También generó preocupación cuando una foto suya en la cornisa de un edificio de 34 pisos se viralizó en redes sociales, obligándolo a disculparse públicamente por su comportamiento temerario.

Embed - Liam Payne Wants To Fight Justin Bieber & KSI, Reveals Why One Direction Broke Up - IMPAULSIVE #328

A lo largo de su carrera, Payne atravesó momentos turbulentos que incluyeron problemas personales, conflictos con ex compañeros y controversias mediáticas. Sin embargo, su historia representa un ejemplo del precio que muchos artistas pagan por la fama temprana y las presiones de la industria musical... Q.E.P.D.

[Nota del editor: Este artículo fue actualizado con la información más reciente sobre la carrera de Liam Payne y sus controversias públicas]

