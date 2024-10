Ay, Javier: El Presidente acusó de "mentiroso" a periodista pero quedó expuesto

Literalmente dice "Lo dejaron salir al balcón".



Igual no sorprende que digas ahora que no salió, que no devaluaste o que nunca dijiste que el ajuste lo iba a pagar la gente.



Citando a Hoppe. Fin.https://t.co/KDdF4LhEaC pic.twitter.com/wrc6uGEAYZ