Murió Liam Payne, ex cantante de One Direction: Cayó del tercer piso de un hotel

El SAME constató la muerte del músico británico. Alberto Crescenti, director del SAME informó en TN que: “A las 17:04 a través del 911 fuimos alertados de una persona que estaba en el patio interno del hotel Casa Azul. A los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos que era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída”.