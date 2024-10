Preguntas a Guido Záffora sobre Alejandro Fantino por Jorge Lanata

El reality show, que gozó de una gran expectativa inicial, no sólo terminó relegado a las 23:30 al no poder competir con Bake Off de Telefe sino que obligó a El Trece a dar marcha atrás y regresar a Los 8 Escalones a su antiguo horario. En este marco, se dispararon las versiones de una posible renuncia del conductor al programa e incluso se filtró su potencial reemplazo.