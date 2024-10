Fabiola Yáñez acusó a Alberto Fernández de tener "20 mujeres a la vez" y reiteró que recibía sopapos

Imagen de WhatsApp 2024-10-16 a las 23.00.39_a49761e8.jpg El canal de noticias TN va dosificando noche tras noche el contenido explosivo de los chats

Fabiola le pide a Fernández que le confirme si habrá o no asistencia.

“Decime si me vas a ayudar o no. A partir de mañana empiezo yo a ganarme la vida, aceptando lo que me ofrezcan. Yo no te espero ni te aguanto más nada. Así que pensá y decime cómo lo vas a solucionar”.

Alberto trató de calmarla: “Podés confiar en mí”.

Finalmente, Fabiola vuelve a la carga y, pocos días más tarde, el juez Julián Ercolini le prohibió al ex primer mandatario enviarle mensajes a su ex pareja.

“Me hiciste negarle algo a un juez, pones al abogado que más defenestraste porque te acostabas con su ex mujer, a resolver el tema de mi cumpleaños y ahora este tema tan delicado lo llamas a él para que te ayude? Lo querés hacer pasar como una pelea cuando cada vez que me iba a la casa de huéspedes es porque me pegabas un sopapo y me dejabas la cara hirviendo”.