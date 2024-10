Mario Ishii o el despertar de un Barón del Conurbano

No es momento de internas, la hicieron para que haya un solo candidato. Traten de no hacer una elección vergonzosa y aniquilar al peronismo, porque ya habrán aniquilado todo. No es momento de internas, la hicieron para que haya un solo candidato. Traten de no hacer una elección vergonzosa y aniquilar al peronismo, porque ya habrán aniquilado todo.