'La lucha continua': Quintelistas denuncian robo de documentación y avales

No niego que falten 13.000 avales, lo que niego es que no los hayamos llevado. Si yo los llevé y ahora no están es porque alguien los sacó, se los llevó o no los cuidó No niego que falten 13.000 avales, lo que niego es que no los hayamos llevado. Si yo los llevé y ahora no están es porque alguien los sacó, se los llevó o no los cuidó

Llermanos, publica el medio, asegura que el sábado pasado a las 23.51 en compañía de unos 50 afiliados llevó 40 cajas que contenían aproximadamente 72 mil avales y que quedaron en un sector de la sede.

La Cámpora aparece entre los dudosos

"La Cámpora ocupó todos despachos a nuestro sector no nos dieron ni un metro cuadrado. No nos mostraron ninguna llave del cuarto donde quedarían ni nos dieron un material para que pudiéramos chequear la trazabilidad. Al otro día ya estaban en otro lado las cajas y hubo un asado en el quincho. Esperamos que los avales no hayan sido usados para prender el fuego", reflexionó el letrado.

A reglón seguido agrega:

Además, la Junta no se reunía personalmente, se reunía por Zoom. Y por Zoom es medio difícil controlar lo que pasa. Hace falta un control físico. Y nunca nos dijeron, esto queda a cargo de Juan Pérez, lo pueden llamar, venir a ver, o darnos una doble llave como en las cajas de seguridad de los bancos Además, la Junta no se reunía personalmente, se reunía por Zoom. Y por Zoom es medio difícil controlar lo que pasa. Hace falta un control físico. Y nunca nos dijeron, esto queda a cargo de Juan Pérez, lo pueden llamar, venir a ver, o darnos una doble llave como en las cajas de seguridad de los bancos

Cómo la ven los K

Desde el kirchnerismo plantean que tener los avales es el requisito "mínimo", que no se puede saldar políticamente una condición legal y señalan que se debería solucionar rápidamente. "Siempre que se presenta una documentación tenés una copia respaldatoria. Se presenta y listo", apuntan.

Enchastre

Luego señalan que detrás de la decisión de Quintela de "enchastrar" la elección se encuentra un conjunto de gobernadores peronistas que "coquetean y votan con Milei" que buscan intervenir el PJ.

Más contenido en Urgente24

Esta miniserie de 6 capítulos está en Netflix y es una de las mejores

Lilia Lemoine contra Villarruel: "La peor vicepresidente de la historia"

Milei sacó cientos de inmuebles del Estado a la venta, y activó la polémica y la codicia

Netflix tiene la miniserie de 13 capítulos que tenés que ver cuanto antes

Acción ilegal de libertarios por Mercado Libre: Invadieron el predio clausurado en La Matanza