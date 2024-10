El mutualismo simbiótico entre Milei y CFK

Cualquier crítica al gobierno libertario se convirtió ese día en una cuestión secundaria. Y eso es porque si bien Kicillof puede eventualmente ser un buen candidato para una carrera para la que aún falta mucho por recorrer, no es aquí y ahora quien mejor expresa la oposición a Milei. Esa es Cristina Kirchner, quien no necesita más que un tuit para meterse en un espadeo mano a mano con el Presidente. Esta semana se reeditó un cruce a raíz de un comentario de Milei que su antecesora interpretó como una amenaza de muerte. El libertario había dicho en una entrevista que quería poner “el último clavo al cajón del kirchnerismo con CFK adentro”. “Así que ahora también me querés matar”, fue la reacción de la exmandataria que derivó en otros intercambios. La visibilidad que adquiere Cristina como contradictora de Milei no la consigue ningún otro dirigente. Y esto es algo que el Presidente quiere aprovechar a su favor. CFK puede erigirse como la principal referente opositora, pero sus niveles de desprestigio le impiden consolidarse como una alternativa, al menos en términos nacionales. Esa es una debilidad de la que Milei pretende sacar un beneficio y por eso sube a la dirigente peronista al ring.