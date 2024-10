Israel destaca su capacidad de ataque en todo Medio Oriente

demostrar capacidades y

cortar capacidades.

Israel quería reaccionar y, de hecho, ajustar cuentas con respecto al ataque con misiles balísticos contra su territorio el 1 de octubre, con la esperanza de que Irán no optara por continuar con el intercambio de golpes en este momento. Al mismo tiempo, Israel se prepara para una confrontación.

La fuerza aérea demostró su capacidad de ataque de largo alcance , que en principio también podría amenazar el activo más valioso del régimen iraní, su programa nuclear . Y también apuntó significativamente a la capacidad de defensa aérea de Irán, como preparación para el próximo ataque, si fuera necesario.

Irán no respondió inmediatamente al ataque israelí con declaraciones vinculantes ni con acciones. Como es un régimen totalitario, no tiene problema en ocultar la magnitud del ataque y vender mentiras a sus ciudadanos sobre la magnitud de los daños.

En abril y principios de octubre, las respuestas a las medidas israelíes contra Irán se retrasaron y fueron precedidas por un período de deliberaciones en los niveles más altos del régimen.

La reciente operación israelí fue coordinada meticulosamente con los Estados Unidos en cada detalle.

Israel no esperaba que Irán se abstuviera por completo de responder al ataque, pero trató de evitar una respuesta automática iraní, lo que logró.

Una reacción iraní todavía puede llegar, probablemente limitada dadas las circunstancias, incluido el apoyo estadounidense a Israel.

Irán podría intentar reclutar a Hezbolá para una respuesta, pero las capacidades de lanzamiento de Hezbolá también se han visto gravemente afectadas, como se ha hecho evidente recientemente, a pesar de su continuo fuego diario contra el norte de Israel.

Sin embargo, incluso si Teherán opta por no responder militarmente esta vez, todavía no es posible considerar que esto sea necesariamente el fin del asunto. Israel e Irán están sumidos en una guerra regional, librada de manera intermitente y con distinta intensidad, en parte debido a la enorme distancia que separa a los dos países.

En el conflicto están implicados los agentes iraníes, como Hezbolá y Hamás, junto con la participación de las grandes potencias. Pero, siempre de fondo, existe un peligro mayor: que un conflicto directo con Israel empuje al régimen a decidir, finalmente, un avance nuclear, es decir, la producción de una bomba atómica, después de un proceso de toma de decisiones que ha estado vacilando durante más de 3 décadas.

Contrariamente a algunas de las valoraciones anteriores de la prensa extranjera, Israel no atacó los centros de producción de petróleo en Irán, sino que se limitó a atacar objetivos militares.

Sin embargo, The New York Times informó de que se bombardeó un centro militar secreto en Parchin, cerca de Teherán, que en el pasado se informó de que estaba relacionado con los planes de producción de armas nucleares iraníes. La magnitud de los daños causados allí aún no se ha aclarado.

El ataque reportado en Parchin probablemente envía un fuerte mensaje a los iraníes y parece aprovechar las frecuentes negaciones del régimen de ser parte del proyecto nuclear.

Embed BRAKING!

Jüngste Sat-Bilder sollen Schäden am Parchin-Testgelände nahe Teheran zeigen.

In den Laboren und Testanlagen wird nach vorliegenden Informationen seit rund 20 Jahren an Sprengstoffen für die Zündung der Atombombe gearbeitet. pic.twitter.com/0bTjHt8xgK — Martin Rosenkranz (@MartinRosenkra3) October 26, 2024

FRENADO! Se dice que las últimas imágenes de satélite muestran daños en el polígono de pruebas Parchin, cerca de Teherán. Según la información disponible, los laboratorios y las instalaciones de pruebas trabajan desde hace unos 20 años con explosivos para detonar la bomba atómica.

--------------------------

Mensaje militar

En el ataque israelí participaron decenas de aviones de distintos tipos. Según los informes, el ataque tenía como objetivo unos 20 objetivos, que fueron atacados en 3 oleadas separadas. Un número considerable de los objetivos atacados están relacionados con los sistemas de defensa aérea iraníes, tras un ataque contra un radar S-300 cerca de Isfahán en abril, que se atribuyó a Israel. También se han recibido informes de ataques contra sistemas antiaéreos en Irak y Siria.

Las FDI quieren transmitir que son capaces de atacar cualquier punto de Oriente Medio con gran precisión, independientemente de la distancia, y que los iraníes tendrán dificultades para impedirlo. El sistema de defensa aérea de Irán depende de las compras a Rusia. Estos sistemas son costosos y actualmente hay escasez debido a la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania, lo que dificulta que Moscú ayude rápidamente a Teherán con nuevas adquisiciones.

Las FDI evaluaron que todo el conjunto estratégico de misiles tierra-aire de Irán resultó dañado en el ataque, junto con los sistemas de detección en el oeste de Irán.

Sin embargo, es difícil traducir esas señales directamente al plano nuclear. Israel ha desarrollado, sin duda, una capacidad impresionante de ataque de largo alcance, pero la demostración de esa capacidad se está produciendo en una fase muy avanzada del proyecto iraní.

Los iraníes disponen de suficientes emplazamientos alternativos, relativamente bien defendidos bajo tierra, para almacenar sus reservas de uranio enriquecido y otros componentes del programa. El nivel de conocimientos profesionales que aparentemente se ha acumulado allí es lo suficientemente alto como para que ni siquiera el bombardeo de las instalaciones o el asesinato de científicos nucleares interfieran por completo en el proyecto.

israel 4.jpeg Aviones F-15 y F-16 provistos por USA fueron utilizados por Israel para el ataque a Irán.

Made in USA

Para los estadounidenses es importante contener el conflicto, sobre todo cuando falta poco más de una semana para las elecciones presidenciales en USA. En una carrera ya de por sí reñida, lo último que necesita el Partido Demócrata es un agravamiento de la crisis en Oriente Próximo, que también corre el riesgo de convertirse en una crisis energética.

En la vieja fantasía del 1er. Ministro Benjamin Netanyahu, éste logra arrastrar a los estadounidenses, con su tremenda capacidad militar, a atacar las instalaciones nucleares iraníes. Considerando la naturaleza de este último ataque por parte de Israel, es difícil ver que eso suceda antes de las elecciones. Después de las elecciones, comenzará el invierno y traerá consigo condiciones climáticas que limitarán las posibilidades de ataque.

Al mismo tiempo, el gobierno de Biden está a punto de entrar en un período de transición, independientemente de que gane la vicepresidenta Kamala Harris o el candidato republicano Donald Trump. No obstante, el gobierno estará menos comprometido con el apoyo a Israel que ahora, justo antes de las elecciones.

El presidente Joe Biden dijo el sábado 26/10 que espera que el intercambio de golpes entre Israel e Irán haya terminado.

Los funcionarios estadounidenses en Washington, hablando con los periodistas, expresaron su pleno apoyo al derecho de Israel a la legítima defensa y describieron el ataque como preciso, calculado, efectivo y centrado en instalaciones militares, sin riesgo para la vida de los civiles. Esto, señalaron, contrasta con el reciente ataque iraní, que, aunque supuestamente tenía como objetivo instalaciones militares, lanzó intencionalmente misiles balísticos contra áreas densamente pobladas en el centro de Israel.

El comandante de la Fuerza Aérea israelí, el mayor general Tomer Bar, dijo a los pilotos y navegantes antes del ataque que los preparativos se llevaron a cabo con el mismo proceso de planificación meticuloso utilizado para los objetivos del "primer círculo" en Siria y Líbano.

Si bien Bar no puede resolver el problema de la gran distancia a Irán o los largos tiempos de vuelo, la amplia experiencia de la fuerza aérea, el apoyo de inteligencia y la estrecha coordinación con los estadounidenses permitieron una alta precisión y eficiencia en el ataque.

El ataque israelí también se centró en otro tipo de objetivos: las instalaciones de producción de misiles y drones. Entre Israel e Irán se está produciendo desde hace muchos meses una carrera armamentística. La industria iraní ha pasado a un modo de producción acelerada con el objetivo de inundar los sistemas de interceptación de Israel.

Esta es una de las razones de la decisión estadounidense de reforzar los sistemas antiaéreos israelíes con el sistema de defensa aérea THAAD. Dañar los medios de producción iraníes podría reducir su productividad y, en cierta medida, facilitar la defensa de Israel.

netanyahu.webp Benjamin Netanyahu y su gabinete definiendo el ataque a Irán.

Una trampa estratégica

Las críticas de la oposición, que sostienen que el ataque fue menor y más débil de lo prometido, no son convincentes. Es fácil superar a Netanyahu por la derecha; la pregunta es hacia dónde conducen los próximos movimientos y si Israel podría estar extralimitándose en una confrontación directa con Irán, posiblemente más allá de sus posibilidades.

Los titulares sobre el ataque en Irán han dejado de lado el terrible precio en sangre que estamos pagando por la continuación de la guerra, sin una victoria y sin un acuerdo diplomático en todos los demás frentes.

En menos de 48 horas, 15 israelíes han muerto: 10 reservistas israelíes en 2 incidentes separados en el Líbano, 3 soldados que cumplían su servicio obligatorio en la Franja de Gaza y 2 ciudadanos árabes israelíes por el lanzamiento de cohetes contra una aldea en Galilea.

La amenaza de Irán es ciertamente significativa, pero al gobierno de Netanyahu le conviene centrar la atención en lo que está sucediendo allí, en parte para distraer la atención de la trampa en la que se encuentra Israel atrapado en Líbano y Gaza, a pesar de los impresionantes logros de las Fuerzas de Defensa de Israel y otras organizaciones de seguridad en los últimos meses.

Sin una iniciativa diplomática amplia que involucre a los estadounidenses e incluya el urgente y necesario compromiso sobre el regreso de los rehenes, la guerra continuará durante mucho tiempo y, junto con ello, los precios que pagaremos se dispararán."

----------------------

