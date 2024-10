Juan Zabaleta: La tarea de Máximo Kirchner es la de romper...

¿Qué se le criticó a Ricardo Quintela?

En un acto con miras a definir las elecciones 2025, el hijo de Néstor Kirchner apuntó contra Javier Milei y contra el gobernador del Chaco, Ricardo Quintela. A Milei le enrostró los vetos presidenciales, y la deuda pública. A Quintela, el no someterse a la práctica de genuflexión ante su madre, Cristina Fernández, quien busca una centralidad que parece hacer agua entre los propios.

“Gracias a Dios que Cristina tiene ganas de caminar y de hacer y se pone a disposición del conjunto. Mientras el candidato de la otra lista, dice que le robaron los avales ¡Chamuyo! Dice que hace 7 meses venía caminando y no tiene los avales. Dijo que iba a renunciar si ganaba Milei y no renunció. Dijo que si iba Cristina, él no iba a competir ¿Cuándo va a cumplir lo que promete? Lo que tiene que hacer es tranquilizarse, recuperar el eje, no decir barbaridades de otros compañeros y mucho menos poner a tiro del partido judicial al PJ”, dijo sobre el mandatario riojano.

La reyerta entre Juanchi y Máximo Kirchner tiene sus antecedentes

El 16/5 próximo pasado, Zabaleta había expresado que él se encontraba “en las antípodas” del diputado Kirchner a quien adjudicó el estar jugando un rol activo en “la división del peronismo”.

En declaraciones televisivas, el también exintendente de Hurlingham aseguró que el liderazgo en el peronismo "no es hereditario" y no se puede "elegir a dedo".

Entre otros textuales que muestran el antagonismo, Zabaleta se expide: “El liderazgo lo decide la sociedad. Basta de imponer dirigentes, no es con dedos”. Según dijo, “Máximo Kirchner tiene el rol de dividir" al peronismo, al tiempo que criticó la jugada de La Cámpora de esmerilar públicamente al mandatario bonaerense, Axel Kicillof.

Para Zabaleta, “no se va a construir una alternativa así”, si “no se cuida a los que tienen responsabilidades del gobierno” como Kicillof.

