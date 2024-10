Cáncer de colon: El alimento habitual que una cirujana colorrectal pide evitar

En total, se documentaron 3216 casos de cáncer colorrectal durante los 24 años de seguimiento.

Los investigadores encontraron que, aquellos que consumían más alimentos ultraprocesados tenían un riesgo 29% mayor de desarrollar cáncer colorrectal.

Aunque los científicos creen que son necesarios más estudios acerca del vínculo entre los alimentos ultraprocesados y el cáncer de colon, el mensaje es claro: más vale evitar los alimentos ultraprocesados.

Alimentos ultraprocesados en la mira

Alimentos ultraprocesados y cáncer de colon

No son pocos los expertos que, basándose en estudios como el anteriormente mencionado, recomiendan disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados.

La Dra. Radhika Smith, cirujana colorrectal de la Universidad de Washington en el Siteman Cancer Center, fue consultada por el sitio especializado Eat This, Not That, y calificó el estudio como "increíblemente interesante".

"Demuestra una vez más el vínculo entre la dieta y la obesidad con el cáncer colorrectal", indicó.

En ese sentido, la cirujana colorrectal explica que los alimentos ultraprocesados pueden tener un impacto negativo en el riesgo de cáncer de colon debido a sus ingredientes.

"Muchos de estos alimentos ultraprocesados se elaboran con aditivos y conservantes que son carcinógenos conocidos", advirtió la Dr. Smith.

Y continuó: "Algunos de estos aditivos aún no se han relacionado directamente con la aparición de cáncer, pero dado el creciente riesgo de cáncer colorrectal en pacientes jóvenes , debemos preocuparnos por los factores desconocidos presentes en los alimentos que consumimos".

En cuanto a los alimentos ultraprocesados que las personas deberían evitar, la cirujana colorrectal dijo: "En términos generales, recomiendo a los pacientes que eviten los alimentos que tienen una lista de ingredientes. Cuanto más carne fresca, productos lácteos y frutas y verduras puedan elegir, mejor".

Vale recordar que el consumo frecuente de alimentos ultraprocesados también ha sido vinculado con otros tipos de cáncer, enfermedad de Alzheimer, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad del hígado graso no alcohólico y otras condiciones de salud.

