Tiene diabetes y usa este poderoso hábito para controlar su azúcar en sangre

"Disfruto el ejercicio. El ejercicio no es una tarea ardua para mí. Pero, también entiendo que puede ser muy difícil comenzar. Especialmente si nunca ha sido parte de tu rutina", dice Christel en un video publicado en el canal de YouTube Diabetes Strong.

Si bien muchas personas aún permanecen inactivas o sedentarias, quizá después de saber lo que el ejercicio puede hacer por sus niveles de azúcar en sangre, comiencen a moverse.

"El movimiento es extremadamente efectivo cuando se trata de controlar el azúcar en sangre", afirma Christel.

Y explica. "Tener una rutina de ejercicio constante realmente puede mejorar su sensibilidad a la insulina, lo que significa que su cuerpo se vuelve más efectivo para eliminar la glucosa del torrente sanguíneo, lo que reduce su nivel de azúcar en sangre".

"Incluso un poco de movimiento ayuda mucho", afirma. "Según algunos estudios, puede tomar tan sólo dos minutos de actividad después de una comida para ver un impacto ¡Sí!!"

Pese a que todo movimiento cuenta, la creadora de Diabetes Strong dice que, por ejemplo, en el caso caminar, ella necesita caminar más de dos minutos para realmente ver un impacto en sus niveles de azúcar en sangre.

"Diría que si puedes dedicar 10 minutos, o más, probablemente verás un impacto más significativo", recomienda.

Y continúa: "Lo bueno de esto es que no tiene que ser caminar, puede ser cualquier actividad que acelere un poco tu ritmo cardíaco, así que baila por la casa, arranca algunas malas hierbas en el jardín o haz algunos ejercicios sentado".

¿No sabes por donde empezar? Aquí hay un video de Diabetes Strong sobre cómo hacer ejercicios sentados para controlar el azúcar en sangre:

Embed - Lower Your BLOOD SUGAR – Even While Sitting