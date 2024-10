Impactante descubrimiento sobre Ozempic y Alzheimer: "Pruebas prometedoras"

Los científicos compararon la semaglutida con otros siete medicamentos antidiabéticos. La semaglutida es una molécula del receptor del péptido similar al glucagón (GLP-1R) que disminuye el hambre y ayuda a regular el azúcar en sangre.

Específicamente, evaluaron la aparición de la enfermedad de Alzheimer entre los pacientes que tomaron semaglutida, insulinas metformina Inhibidores de la dipeptidil-peptidasa-4 (DPP-4i), Inhibidores del cotransportador 2 de sodio y glucosa (SGLT2i), Sulfonilureas (SU), tiazolidinedionas (TZD) y otros agonistas del receptor del péptido similar al glucagón (GLP-1RA).

Menor riesgo de Alzheimer

Los investigadores descubrieron que los pacientes que tomaron semaglutida tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer, en comparación con aquellos a quienes se les había recetado cualquiera de los otros medicamentos.

"Los participantes del estudio a los que se les recetó semaglutida se correlacionaban con una reducción del 40% al 70% en el riesgo de sufrir un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer por primera vez, en comparación con los otros siete medicamentos contra la diabetes", precisa el sitio especializado Medical News Today (MNT)

El equipo de investigación fue dirigido por la profesora de informática biomédica Rong Xu.

"Este nuevo estudio proporciona evidencia del mundo real sobre su impacto en la enfermedad de Alzheimer, aunque la investigación preclínica ha sugerido que la semaglutida puede proteger contra la neurodegeneración y la neuroinflamación", indicó.

Xu, quien también dirige el Centro de IA en el Descubrimiento de Fármacos de la facultad de medicina y es miembro del Programa de Epigenómica de Genómica del Cáncer en el Case Cancer Comprehensive Center, dijo a MNT que las pruebas son "prometedoras".

Sin embargo, pese a que los resultados destacables, la investigadora afirma que se necesitan más pruebas.

“Creo que la semaglutida representa una oportunidad apasionante para prevenir, retrasar y tratar la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, son necesarios ensayos clínicos para confirmar los efectos”, resaltó.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

