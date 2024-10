Juan Zabaleta: "Es tremendo el daño que le hace La Cámpora a Cristina"

En ese orden consideró que

"Con Cristina Fernández de Kirchner, del hijo de Cristina, del PJ de la Provincia de Buenos Aires, con todo lo traumático que fue ese proceso, es un fin de ciclo, estamos viendo hartazgo y cansancio, todo hace que haya una lista con un padrón que hace mucho que no se mira bien, un padrón en donde algunos siguen estando en los distritos, otros no están más, y lo más importante, es la sociedad, la gente, nadie pregunta en ningún lugar sobre la interna del PJ"

Qué pasa en el Partido Justicialista

Juan Zabaleta señaló que "el peronismo dejó de interpelar a la sociedad, que parte de la ruptura que tiene hoy la política en la sociedad la tiene en gran parte con el peronismo. ¿Qué es el peronismo? ¿Quién representa el peronismo? ¿Qué es el peronismo? se preguntó

Fuerte crítica para adentro

El gobierno de los últimos cuatro años, con los últimos dos después de la pandemia, con el desastre que vivimos internamente, yo fui parte, a mí no me la puede contar nadie, las internas, los balazos del Congreso de la Casa Rosada, igualmente eran más del Congreso de la Casa Rosada, que de la Casa Rosada, la pelea por las lapiceras, la pelea por las listas, la pelea por centralidad, estoy convencido de que lo que pone un dirigente político en un buen lugar de cara a la sociedad es cuando gestiona, o cuando tiene la oportunidad de gestionar, y gestiona bien, y resuelve problemas, bueno, eso no pasó. El gobierno de los últimos cuatro años, con los últimos dos después de la pandemia, con el desastre que vivimos internamente, yo fui parte, a mí no me la puede contar nadie, las internas, los balazos del Congreso de la Casa Rosada, igualmente eran más del Congreso de la Casa Rosada, que de la Casa Rosada, la pelea por las lapiceras, la pelea por las listas, la pelea por centralidad, estoy convencido de que lo que pone un dirigente político en un buen lugar de cara a la sociedad es cuando gestiona, o cuando tiene la oportunidad de gestionar, y gestiona bien, y resuelve problemas, bueno, eso no pasó.

"Hacer e imponer por Twitter"

Al comenzar el año, la decisión de un gobernador del interior como Ricardo Quintela, de salir a plantear, una etapa de renovación, de plantear las ganas de presidir y, de golpe se enteran por Twitter, porque también la política se define por Twitter, te mandan a Twitter y te dicen lo que hacer, te mandan a otro Twitter y te imponen lo que hacer. Al comenzar el año, la decisión de un gobernador del interior como Ricardo Quintela, de salir a plantear, una etapa de renovación, de plantear las ganas de presidir y, de golpe se enteran por Twitter, porque también la política se define por Twitter, te mandan a Twitter y te dicen lo que hacer, te mandan a otro Twitter y te imponen lo que hacer.

"Al final nos fue mal" dijo Zabaleta

Entonces, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no ponemos un poco los pies sobre la tierra y con un poco más de humildad interpelamos los problemas que tenemos y fundamentalmente hacemos una autocrítica a lo que hemos hecho mal? ¿Y por qué no empezamos a mirar a los ojos y a la cara, a los jubilados, a los laburantes, a los pibes que quieren estudiar en la universidad pública y que viven un conflicto bárbaro? Me parece que es todo lo mismo. Y pensamos que vamos a interpelar a la sociedad con el PJ, Entonces, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no ponemos un poco los pies sobre la tierra y con un poco más de humildad interpelamos los problemas que tenemos y fundamentalmente hacemos una autocrítica a lo que hemos hecho mal? ¿Y por qué no empezamos a mirar a los ojos y a la cara, a los jubilados, a los laburantes, a los pibes que quieren estudiar en la universidad pública y que viven un conflicto bárbaro? Me parece que es todo lo mismo. Y pensamos que vamos a interpelar a la sociedad con el PJ,

kicillof-asamblea-leg.jpg El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, muy valorado por Juan Zabaleta

Axel Kicillof, como cierre de la nota

"Es muy complicado gobernar cuando vos tenés un gabinete como el gabinete provincial tensionado porque la mitad de tu gabinete acompaña a Quintero y la mitad de tu gabinete acompaña a Cristina, o es de la Cámpora". Resaltó Zabaleta.

Luego acotó

"Si me llega a tocar a mí, me plantean un Twitter, al final no me respeto, no queda un ministro, no queda un ministro. En algún momento estas situaciones te obligan a decidir a quién tenés que mirar".

"Si mirás a los 17 millones de bonaerenses a los que todos los días tenés darle una respuesta o mirás una órbita que se caracteriza más por ser una agrupación de monotributistas del Estado que una agrupación de militantes. Entonces, yo creo que lo que pasó ayer (por los dichos de Kicillof que publicamos en Urgente24 ) es "no me rompan las bolas, sí, pongo en valor todo lo que fue, pero para adelante es de otra forma. Porque pasaron cosas en la Argentina". Remarcó el exfuncionario

Repetir errores

Zabaleta fue más adentro del gobierno de Alberto Fernández y, CFK

Un presidente que la lapicera no le agarraba nunca ni para firmar y una vicepresidenta que se la llevaba todos los días a la casa. No me la cuente a mí, no había autoridad política. Pero no para pelear. Porque cuando vos peleás en medio de la responsabilidad de la gestión perdés tiempo para resolver situaciones y para gobernar para los argentinos, para los bonaerenses o para los vecinos de Hurlingham. Pero estas cosas pasaban y siguen pasando. Un presidente que la lapicera no le agarraba nunca ni para firmar y una vicepresidenta que se la llevaba todos los días a la casa. No me la cuente a mí, no había autoridad política. Pero no para pelear. Porque cuando vos peleás en medio de la responsabilidad de la gestión perdés tiempo para resolver situaciones y para gobernar para los argentinos, para los bonaerenses o para los vecinos de Hurlingham. Pero estas cosas pasaban y siguen pasando.

"Se repite la historia, Kicillof tiene que abrir bien los ojos porque se vuelve a repetir esa historia. Le están haciendo lo mismo que le hicieron a Alberto Fernández con una diferencia. Kicillof es un hombre propio, es un hombre que hoy tiene que estar a cargo de una provincia muy complicada: Con todo eso rema Kicillof". Concluyó

Más contenido en Urgente24:

La nueva función de Mercado Pago que llama la atención de todos

Finde en AMBA: 2x1 en teatro por Día de la Madre, festivales y más

Una playa paradisíaca de agua turquesa en Argentina

La decisión de Milei que puede desafiliar a AFA de FIFA

Alerta universidades: Importante facultad rechazó la toma y acusa ocupación de La Cámpora