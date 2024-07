Juan Zabaleta: "Hay que salir de la cerrazón a la que nos impuso La Cámpora"

"No se reconstruye si no te hacés cargo. Las elecciones, sin quitar mérito al Presidente -Milei-, tiene mucho que ver con lo mal que se gobernó en la Argentina entre el 2019 y el 2023. Si no se reconocen los errores y no se reconfigura el peronismo, es muy difícil poder construir futuro", opinó.

Y agregó: "A mí me van a encontrar siempre contando esas experiencias -malas- para que no vuelvan a ocurrir en el futuro".

En esa misma línea, Zabaleta consideró que esa renovación "no es con un rejunte de gente ni con un rejunte de dirigentes" y que el objetivo debe ser "llegarle a lo más profundo a los argentinos y proponer, a mi entender, un acuerdo político y social con base en el peronismo".

"Hay hombres y mujeres de distintos espacios políticos que pensamos lo mismo; y yo creo que hay que animarse a ampliar. Hay que salir de la cerrazón a la que nos impuso La Cámpora hace muchos años, que nos llevó, de las últimas 8 elecciones, a 6 derrotas", disparó.

En su descargo contra La Cámpora, agrupación a la que todo indica que aborrece, aseguró que muchos de sus integrantes no perseguían -ni persiguen- el bienestar social integral y la mejora de la Argentina, sino intereses económicos-personales.

"Nosotros en el último tiempo tuvimos sectores internos -dentro del peronismo- como La Cámpora, que se transformaron más en una agrupación de monotributistas del Estado, que de hombres y mujeres que se hacían cargo de la gestión. Esas con las cosas que hay que cambiar y que no se pueden volver a repetir", sentenció.

Asimismo, aprovechó para hacer una durísima autocrítica: "Nosotros le hablábamos de derechos a los argentinos y esos argentinos no lo sentían, porque iban a los hospitales y no habían médicos en esa guardia, porque no había seguridad en las calles, así que bueno, claramente hay que redefinir el rol del Estado".

No más elecciones a dedos

Consultado sobre el poder de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), como líder del espacio peronista-kirchnerista y su poder respecto de la elección de quién y cómo tiene que gobernar la Argentina, siendo el último caso el experimento con Alberto Fernández, Juan Zabaleta reflexionó:

"Por eso perdimos las últimas 6 de las 8 elecciones, por esa forma y ese estilo. Eso fracasó y no puede volver a pasar. Insisto en gobernadores y en intendentes, que tienen que trabajar para llegar a ese acuerdo social que necesita la Argentina con todos los espacios, y no quedándose en la cerrazón del peronismo, sino animarse a buscar a otros sectores que pensamos lo mismo y que probablemente la sociedad no tiene duda que va a ver con buenos ojos la unidad de muchos, para que la Argentina pueda estar mejor y que no empeore su situación".

Sobre los liderazgo del peronismo, Juan Zabaleta cree que actualmente en el PJ no hay líderes, sino referentes, uno de ellos -por el que Urgente24 le consultó- Guillermo Moreno, quien también dice querer armar un nuevo peronismo.

"Moreno es un compañero que ha tomado la decisión de lo que yo planteo que es reconstruir, y fundamentalmente de cara a la sociedad, lo veo mucho en la calle, estando al lado de muchos argentinos y argentinas y eso es muy bueno, tener esa cercanía para volver a recuperar la credibilidad en la política. En el peronismo no hay liderazgos, hay referentes", consideró.

A su vez, ex intendente cree que no sólo debe hacerse una renovación del peronismo, sino también una reestructuración del Estado, y en esa línea describió:

"Ni un Estado bobo, ni un Estado ausente; el Estado es una caja de herramientas y depende quién use esa caja de herramientas funciona. Si agarrás un martillo y le pegás a alguien en el dedo le hace mal, pero si con el martillo sirve para construir y lo que se hace es consolidar una Argentina que fortalezca a sus empresarios, su mercado interno y genere trabajo, está bien. Y a mí me parece que en los últimos años, desgraciadamente el Estado ha sido un Estado fofo que indudablemente tampoco ha dado respuestas".

Doble vara

Al final de la entrevista volvió a apuntar contra La Cámpora, e ironizó sobre "la vara" con la que sus miembros miden cada situación. Modalidad que desprecia y que está convencido que la sociedad argentina también.

En ese sentido, ejemplificó con el caso de la aprobación de la Ley Bases, en la que dos senadores opositores peronistas (el entrerriano Edgardo Kueider y el correntino Carlos “Camau” Espínola) votaron a favor, y La Cámpora pidió su inmediata expulsión del partido.

"Cuando votaron a favor estos senadores, inmediatamente La Cámpora pidió su expulsión, sólo por haber votado una ley que posiblemente a sus provincias les pudiera traer un beneficio", dijo.

Y agregó: "Cómo es la vara que utiliza La Cámpora -se preguntó- piden la expulsión de esos dos senadores pero no dicen nada de Insaurralde y Espinoza. Quiero saber con cuál es la vara con que se mide, y estas son las cosas que la sociedad no se banca más. La doble vara. Cuestionar por un lado cuando el tema le conviene a La Cámpora, y callarse la boca cuando hay dirigentes que tienen quilombos bárbaros".

Por último, consultado sobre su carrera política, el ex intendente respondió:

"Mi carrera política depende de un espacio colectivo, yo no creo en los y las iluminadas, sino en un espacio colectivo en el que reitero constantemente, que abarque un acuerdo político y social que sea muy amplio".

"Tomé la decisión de trabajar en un taller mecánico luego de ser intendente, para estar cerca de la gente y que la gente sepa que somos tipos comunes que alguna vez tuvimos responsabilidades importantes", cerró.