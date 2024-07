Raro: Guillermo Moreno quiere ordenar al PJ pero no incluye al verdadero peronismo

Guillermo Moreno debe aprender

Con el panorama político reciente y actual, el mediático y muy simpático Guillermo Moreno debe observar y aprender de los errores, ajenos y propios. La experiencia dice que las alianzas salen mal, y que aunque alcanzan para gobernar, no son suficientes para sacar a un país adelante. Argentina es la muestra: un país pobre, que no crece y que su economía parece no repuntar.