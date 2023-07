Juan Zabaleta vs. Damián Selci: Matar o morir en el GBA

Juan Zabaleta vs. Damián Selci se enfrentan a todo o nada en Hurlingham, 1ra. Sección Electoral Bonaerense. Es matar o morir (en las urnas). O quizás no. Alguna vez Paul McCartney escribió letra y música para James Bond, (Live and Let Die o Vive y Deja Morir), y en un fragmento cantó "Qué te importa? / Cuando tienes un trabajo que hacer. / Tienes que hacerlo bien. / Tienes que darle al otro demonio" (What does it matter to you? / When you got a job to do. / You got to do it well. / You got to give the other fellow). En definitiva, es más importante ganar que provocar la derrota del otro. No siempre se entiende y a muchos les resulta difícil entenderlo.