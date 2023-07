"La primer alerta es atención al cambio climático (...) esto es un llamado de atención a todos", advirtió el Presidente.

"Ya vengo hablándole a Sergio desde hace tiempo y hablé también con Juan Cabandié, el temor que me genera de vuelta una ola de inundaciones en Santa Fe, Corrientes, porque es lo que se pronostica y ya lo vivimos. Lo que no podemos hacer es que después de haber vivido la experiencia no nos adelantemos a que volvamos a repetirlo. Tenemos que ponernos a trabajar hoy para ver de qué modo mitigamos los efectos de esas inundaciones que no solo tienen un efecto sobre la agricultura sino un efecto social", continuó Alberto Fernández.

"Yo reconozco que en mi gobierno me ha pasado de todo, sólo falta que lleguen los marcianos y después ya me pasó de todo. Pero tampoco esperaba.. yo dije 'bueno la sequía será la última', bueno parece que no, ahora tenemos el riesgo de que nos sobre el agua, que ahora estemos atacados por el agua", lamentó.

"Conviví todo el gobierno con la bajante más grande del Río Paraná, en ese contexto nos hicimos cargo de la hidrovía, con bueno resultados porque siguió funcionando y nos dejó un saldo acreedor al Gobierno de 38 millones de dólares", prosiguió.

alberto-consejo-agropecuari.jpg

El presidente dijo que, como Gobierno, se le prestó “mucha atención a la producción agrícola, no sólo porque a la Argentina le sirve, porque son divisas para el país, sino porque hay muchas regiones que viven de esa producción”.

“Que a nosotros nos importa el tema agropecuario, no debe caberle duda a nadie. Que lo ponemos en valor, no debe ponerlo en duda nadie. Sergio (Massa) me mandó tres páginas de lo que hicimos para preservar al sector. Como estamos en un momento difícil, parece que le estoy pasando cuentas, y no quiero pasarle cuentas a nadie. Recordarles que siempre estuvimos cuando el sector nos necesitó”, subrayó.

Durante la reunión también se presentó un informe agrometeorológico para la próxima campaña, un segundo informe sobre la inversión del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (Fondagro) en enoturismo y un tercer informe forestal sobre la Ley 25.080 - Plan Ganar, además del programa Impulso Tambero II JJB y el programa PROBIAAR.

El presidente encabezó el cierre del 45° Consejo Federal Agropecuario.

