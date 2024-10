Se está armando un nuevo espacio pro Milei "pero con límites" y tendrá candidatos en el 2025: Quiénes son

Esos números al Presidente no le importan y lo ha dejado más que claro. Lo dijo hace pocos días en una entrevista con Antonio Laje en LN+: "A mí no me importa perder imagen, a mí me importa poner a la Argentina de pie", demostrando que no cambiará sus modos ni formas, mientras que pueda cumplir su objetivo -que muchos catalogan como "su obsesión"-, que es lograr que el país tenga equilibrio fiscal y así alcanzar el tan anhelado "déficit cero".