Tras el 'contracoloquio', las expectativas y dudas del círculo rojo para el cierre de Javier Milei

Según Miguel Blanco, ex CEO de Swiss Medical y ex presidente del Coloquio que ahora es funcionario, titular de la Sindicatura General de la Nación, dijo que "lo que se está haciendo es lo que pedimos en IDEA por años. Claro que es una platea afín, cómo no va a serlo, cómo no apoyar al, Presidente. Toto estuvo muy bien, con un lenguaje muy claro y simple. Javier va a hacer lo mismo".