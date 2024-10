Milei atrapado en la "cámara de eco": no puede dar ruedas de prensa, solo notas con periodistas "del palo"

1-Cayó Javier en la “cámara de eco” o “cámara de resonancia mediática”, un fenómeno de medios y redes sociales en el que los participantes tienden a encontrar ideas que amplifican y refuerzan sus propias creencias.

En otras palabras, “compran lo que venden” dentro de un esquema cerrado ya que interactúan con hombres de prensa o internautas que piensan de manera similar a la suya.

La llamada “burbuja de filtros” le garantiza a Milei que no la pasará mal en sus visitas ya que sus interlocutores tendrán mucha afinidad con su persona y su modo de pensar.

La polarización extrema por cuestiones políticas, sociales y económicas es lo usual en este tipo de formatos.

image.png Milei en la "cámara de eco": las redes antes que la prensa

2-El presidente tuvo una medición de rating excepcional de rating a principios de marzo de 2024 cuando abrió las sesiones del parlamento argentino. Luego, creyó que con su figura alcanzaba para generar magnetismo y audiencia en la “caja boba”.

Sin embargo, tuvo serios traspiés ya que fueron muy pobres los guarismos alcanzados por sus cadenas nacionales en el Pacto de Mayo en (Córdoba y luego en Tucumán).

Pero aún, la teatralizada presentación del presupuesto 2025 en el Congreso Nacional fue otra estocada a su ego: el 90% de la audiencia de los canales de aire se esfumó en los primeros 10 minutos de su alocución.

Este tipo de errores estratégicos le cuestan muy caro al líder libertario ya que su otrora buena imagen ante la sociedad lo ayudaba a sobrellevar una presidencia donde es franca minoría en ambas cámaras legislativas, no tiene gobernadores propios ni intendentes, no maneja sindicatos y tampoco dispone de demasiadas afinidades en la politizada justicia argentina.

3-Tras diez meses de gestión, al primer mandatario le resultaría imposible contestar preguntas sobre promesas centrales de campaña ya que las mismas nunca se materializaron.

image.png Milei culpa a los "medios ensobrados" y a la prensa opositora por su mala imagen actual

Por ejemplo:

-aseguró que las tarifas de transportes no se aumentarían en el AMBA , donde viven más de 15 millones de personas, porque les iba a bajar la carga fiscal. Pero, ocurrió todo lo contrario: se multiplicaron los valores de los viajes en trenes, buses y el subte.

-en igual sentido se incumplieron las promesas para no incrementar en demasía servicios básicos como la electricidad, el gas y el agua.

-su compromiso central de campaña, la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central, mudó hacia un concepto antagónico: “el peso será la moneda más fuerte” sostiene el ministro de Economía Luis Caputo.

-dijo que se cortaría un brazo antes de aumentar impuestos pero repuso todo tipo de gravámenes: sobre la nafta, aumentó muy fuerte el impuesto país, le quitó la exención de ganancias a muchos trabajadores, recauda muchísimo más por el crecimiento de las boletas de servicios y prevé duplicar los ingresos por retenciones al campo en 2025.

Pasada la luna de miel con la prensa, llegó la realidad para Milei

La caída en la consideración del electorado lo lleva directamente al Jefe de Estado a un piso del 30%: el total de gente que lo acompañó en las PASO y las generales de 2023.

En Presidencia de la Nación han tomado nota del traspié que sufrió Kamala Harris en Fox News donde fue “emboscada” por periodistas muy conservadores y críticos de la gestión de los demócratas en la Casa Blanca.

Resumiendo, ¿tendremos en los próximos meses muchos cruces del “león” en los sets televisivos con periodistas como Mercuriali, Viale, Feinmann, Majul, Laje, Cabak o la propia Susana Giménez?.

¿Está Milei para concurrir a un almuerzo con Mirta Legrand, por ejemplo? ¿Lo digo o no lo digo?