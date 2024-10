Martín Lousteau: "Lo de Macri/PRO es pornográfico"

”El gobierno no registra lo que significa la universidad pública para la sociedad argentina”, dijo el senador porteño y agregó: “Hay una euforia financiera al mismo tiempo que hay un ministro de Economía que pide a los empresarios que inviertan pero no hay estado de ánimo de invertir en la economía real porque el consumo no repunta”.

El presidente de la UCR explicó que “hay un ministro de Economía que no se anima a ir al Congreso pero insulta desde Twitter”. ”El desarrollo se da cuando el Estado y el mercado funcionan en tándem, no existe el mercado solo y si no se pueden conjugar los dos, no hay desarrollo”.

