La decisión de Milei que puede desafiliar a AFA de FIFA

Javier Milei Javier Milei, presidente de los argentinos, y quién maneja la marioneta llamada Andrés Fassi.

El apoyo a Andrés Fassi

Andrés Fassi también tiene el apoyo de la Justicia, manejada por el cerebro de toda esta idea de suspender la asamblea para sacar a Tapia de AFA e imponer las SAD, Javier Milei. El IGJ presidido por Daniel Vitolo (del brazo del Presidente de la Nación) falló a favor de la denuncia presentada por el presidente de Talleres, y fue más allá.

Daniel Vitolo, presidente de la Inspección General de Justicia amenazó a AFA y a “Chiqui” Tapia con declarar nula la asamblea y posteriormente intervenir AFA, todo esto en orquestado por el Presidente Milei. Si el Gobierno Nacional interviene AFA aparece el problema más grande del fútbol argentino.

Gianni Infantino.jpg Gianni Infantino, presidente de FIFA, advirtió en reiteradas ocasiones que si un Gobierno Nacional interviene una Federación, esta será desafiliada. AFA y RFEF corren el mismo riesgo.

La decisión de la IGJ que puede desafiliar a AFA de FIFA

FIFA es muy clara en sus estatutos, está terminantemente prohibido que un Gobierno Nacional intervenga a una Federación Nacional, esto es penado con la desafiliación de dicha Federación.

Esto es lo que le pasará a AFA si Javier Milei, Daniel Vitolo y toda la Justicia interviene AFA, la Federación del campeón del mundo quedará fuera de todas las competiciones, de FIFA y Conmebol, tanto a nivel selecciones como a nivel clubes.

Por ejemplo, River, Racing y Lanús serían eliminados de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, la Selección Argentina no disputaría más eliminatorias, mundial ni otra competición como Finalissima (que estaría en riesgo ya que la Real Federación Española de Fútbol también podría ser intervenida, por el Gobierno de España, si no llama a elecciones en noviembre), y los torneos regidos por la Asociación del Fútbol Argentino no serían de carácter oficial. La FIFA es clara, si intervienen AFA, esta desaparece del ámbito del fútbol mundial.

Más notas en Golazo24

Conmebol cruzó a la IGJ y habilitó la reelección de 'Chiqui' Tapia

Andrés Fassi va por más: El siguiente movimiento

Guerra en AFA: Belgrano e Instituto vs Talleres, y la foto de la polémica

Ultimátum de IGJ a 'Chiqui' Tapia: "Asamblea ilegal" e intervención de la AFA