Ángel de Brito y Yanina Latorre le declararon la guerra a Laura Ubfal

"Tiene tanto odio, ¿qué carajo le pasó en la vida para que tenga tanto odio? Yo jamás le he hecho nada, y no sabe cómo la vengo remando. No me quiero poner mal pero me cuesta creer que la gente sea tan mala", concluyó Uhrig.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/1846287097071915233&partner=&hide_thread=false Romina denuncia violencia económica de su ex, intendente imputado por corrupcion, pero Laurita titula “el ataque de #LAM “



DISIMULA LAURAAAAAAAAAA! https://t.co/AQmeptpx0S — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 15, 2024

Fue allí cuando apareció Ubfal, quien en su portal de noticias publicó una nota titulada Romina Uhrig destruida habló del ataque de LAM, leyenda que luego cambió por Romina Uhrig destruida, habló del ataque de Yanina Latorre.

Esto provocó la indignación de De Brito, quien fiel a su estilo, citó la publicación de la periodista de Intrusos y la cuestionó por el foco que le dio a su nota, destacando el descargo de Uhrig contra su programa por sobre la denuncia contra su ex marido.

Sin embargo la devolución no quedó allí. Algunas horas después durante la emisión de LAM, el conductor y su mano derecha volvieron a apuntar sin piedad contra su colega, además de aclarar cómo fue lo sucedido con Uhrig. Entonces, De Brito lanzó:

Ubfal, otra que no tiene nada que hacer, en vez de preguntar que nos conoce a todos los que estamos acá (...) escribe boludeces para sumar dos o tres clicks Ubfal, otra que no tiene nada que hacer, en vez de preguntar que nos conoce a todos los que estamos acá (...) escribe boludeces para sumar dos o tres clicks

"Ubfal ya no trabaja de periodista", remató De Brito, mientras que Latorre sentenció: "La verdad que terminar de chupa ortos de los Gran Hermano es tremendo. Deplorable, una tipa con esa trayectoria".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/forofms/status/1846344986578534563&partner=&hide_thread=false >@AngeldebritoOk y @yanilatorre VS @laubfal:



-Ángel: "Ubfal no tiene nada que hacer, escribe boludeces para sumar dos o tres click" (hablando sobre la separación de Romina Urigh) [...] Ya no trabaja de periodista".



-Yanina: "Terminó de chupa orto de GH. Deplorable". #LAM pic.twitter.com/DOL7aRFGnZ — foromedios (@forofms) October 16, 2024

Ángel de Brito liquidó a Socios del Espectáculo y Laura Ubfal

En la tarde del miércoles (11/9) y durante su envío en el streaming Bondi, Ángel de Brito respondió a los comentarios del ambiente mediático sobre la polémica que se generó luego de que Santiago Sposato, movilero de LAM y ganador a "Mejor cronista" en los Martín Fierro, no incluyera al conductor en sus agradecimientos.

En este marco, el líder del magazine puntualizó su descargo contra Socios del Espectáculo y Laura Ubfal, que opinaron largo y tendido sobre el hecho.

En referencia a la polémica, De Brito manifestó, ácido: "Lo felicité porque ganó un Martín Fierro por LAM. ¿Lo ganó por LAM, o por qué programa? Por ahí ganó por otro programa".

"Hoy estaban hablando de nuevo a la mañana del tema, se ve que rinde. Los Socios", indicó provocadora Julieta Argenta, lo cual generó una reacción inmediata del periodista de espectáculos:

¿Y no contaron por qué se le fueron cuatro cronistas los de Socios? Tomás Díaz Cueto, ahora Rodrigo (Bar) que va a trabajar con nosotros ¿Y no contaron por qué se le fueron cuatro cronistas los de Socios? Tomás Díaz Cueto, ahora Rodrigo (Bar) que va a trabajar con nosotros

"Hacen tan mal su trabajo que no me vinieron a preguntar, si no yo les hubiese contestado", exclamó con indignación De Brito, y Argenta volvió a pincharlo: "La fueron a buscar a Laura Ubfal para que opine del tema". "¿Laura Ubfal, la que decía que (Adrián) Pallares era un mal marido? (...) Los dos se olvidan, porque de caraduras está lleno todo esto", sentenció el presentador.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TeleBizarra/status/1833924270122209638?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1833924270122209638%7Ctwgr%5E85bccd93933e66f12ed2924fc6bf5cc4adcfdfa2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fangel-brito-liquido-socios-del-espectaculo-y-laura-ubfal-n585114&partner=&hide_thread=false De Brito atendió a @laubfal por el rating de #TeamUbfal: "¿Por qué no se ocupa del 0.8 que está haciendo?" pic.twitter.com/fufgwr38sd — TeleBizarra (@TeleBizarra) September 11, 2024

Unos instantes después, De Brito volvió a arremeter contra Ubfal luego de que asegurara que, en un intento por aprovechar la tensión, la periodista quiso tentar a Sposato, quien no aceptó la oferta.

"Le ofrecieron tres con cincuenta porque el programa de Ubfal está hecho con $5, como todos. Se nota al aire", disparó De Brito, ante lo que Argenta sumó que la panelista de espectáculos afirmó que la negativa del cronista le terminó resultando de utilidad para renegociar otros contratos. Esto provocó un nuevo estallido del conductor:

Siempre chota. ¿Por qué no se ocupa del 0.8 (de rating) que está haciendo que (Susana) Roccasalvo la pasa por encima? Y que te pase Roccasalvo por encima... preocupante Siempre chota. ¿Por qué no se ocupa del 0.8 (de rating) que está haciendo que (Susana) Roccasalvo la pasa por encima? Y que te pase Roccasalvo por encima... preocupante

"No llega al verano", concluyó un picantísimo De Brito.

----------

Más contenido en Urgente 24

Banco Provincia se luce con descuentos increíbles, solo por un día: Cuándo comprar

La nueva función de Mercado Pago que llama la atención de todos

Bitcoin, los US$ 66.000 y la confirmación de la tendencia alcista