Bien MUBI: La Sustancia y el horror de envejecer y odiarse a sí mismo

Va de vuelta porque Urgente24 ya la felicitó pero aquí una reconfirmación porque 'La Sustancia' (The Substance) llegó ya al streaming (MUBI, que la calificó con 8,4 sobre 10) En este filme, Demi Moore interpreta a una estrella de Hollywood de 50 años (Elizabeth Sparkle) que decide recurrir a una sustancia extrema y peligrosa para permanecer en la industria: no envejecer porque el negocio no es para la 3ra. Edad.