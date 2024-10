"Crisis de la Justicia Social por Javier Milei, necesitamos un peronismo fuerte"

El presidente del PJ Tigre, Lucas Gianella, aseguró que el Gobierno nacional no pone el eje en los trabajadores y los sectores más vulnerables y agregó: "Solo ponen sobre la mesa un balance de las cuentas de la macroeconomía y atacan lo que han sido las conquistas del peronismo. Quitaron medicamentos de PAMI y crearon una falsa auditoría que quieren llevar adelante con las universidades y eso no es más que un ajuste. No estamos en un país donde se brinden posibilidades para todos, más bien hay un falso discurso de la libertad, que es tenernos a todos esclavizados y en supervivencia. Nosotros estamos en la vereda de enfrente y queremos un pueblo organizado; creemos que lo vamos a lograr de la mano del compañero Julio Zamora".

------------------------

Más contenido de Urgente24

En Córdoba, el peronismo se aplicó repelente K el 17 de octubre

Desde Madrid y Sevilla (España): Algo mas que impulsos e ignorancia

Es una sensación" el ajuste a los jubilados: La Anses de Milei en 'modo Aníbal Fernández'

Últimas horas de Liam Payne: Prostitutas, drogas y un empleado en la mira

Tras el 'contracoloquio', las expectativas y dudas del círculo rojo para el cierre de Javier Milei