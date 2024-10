Perdió CFK: No hay hegemonía y cerca del cierre, Ricardo Quintela presentó la lista

Cristina Fernández de Kirchner (CFK) tendrá que batallar contra Ricardo Quintela porque habrá elecciones en el Partido Justicialista. No se cumplió el deseo de CFK de que su lista fuese la única. Soberbia como siempre, ella no quiso recibir el viernes 18/10 a quien ahora es su rival -mientras denostaba a Axel Kicillof-, y ahora su futuro dependerá de los votos que movilice La Campora en el GBA pero enfrente suyo hay una fuerza federal + la CGT + varios movimientos sociales + mucha gente en silencio. CFK tiene un problema, inesperado el día que Máximo Kirchner y Eduardo de Pedro la convencieron con la mala idea de apropiarse de un cargo partidario, al que ella siempre se había negado. ¿O no creó Unidad Ciudadana precisamente por eso?