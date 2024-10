Uffff mucho laburo para Fernando Gago y no tanto tiempo: 3 a 0 en Tigre

Embed Si hay un gol de Boca y en la jugada previa hay una mano NO es gol.

Si hay GOL de un rival, con mano previa, es a "criterio del árbitro" y lo convalidan.

Tigre 1-0 Boca. — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) October 19, 2024

Clara mano en el gol de Tigre — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) October 19, 2024

Sin embargo, el capitán, EdinsonCavani: "El árbitro tiene que dar las explicaciones. Por lo que escuché, me comentaron, que fue mano clarísima, a veces decide el VAR, a veces el árbitro, al final no se entiende. A veces llaman al árbitro para que vea la mano, a veces no. En nuestra cancha la van a ver y acá no. Pero no es excusa, perdimos, somos responsables. Hay que encerrarse y laburar que el miércoles tenemos una final."