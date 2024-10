Julián Álvarez: Otro apodo del Atlético de Madrid y bronca de los hinchas

David viene de una fecha FIFA en la que convirtió un gol clave para el triunfo de Canadá en un amistoso ante Panamá (2-1). En su selección tiene un registro de 30 goles y 17 asistencias en 57 partidos, mientras que en Lille tuvo un gran arranque de temporada, ya que anotó ocho tantos en 13 encuentros.

JULIANALVAREZOTROAPODODELATLETICODEMADRIDYBRONCADELOSHINCHASFOTO3.jpg Julián Álvarez recibió otro apodo del Atlético de Madrid, esta vez, lo comparó con un Pokemón y los hinchas se enfurecieron en las redes sociales.

Al quedar libre y sin intenciones de renovar en el Lille, cualquier equipo de Europa puede empezar a negociar por su fichaje a partir de enero. El “Colchonero”, si quiere buscar un delantero para la próxima temporada, el nombre del canadiense puede empezar a sonar.

Sorpresa para Julián Álvarez: Simeone lleva a un “tapado” argentino a Atlético Madrid

Julián Álvarez se sumará otra vez al plantel del Atlético de Madrid que comanda Diego Simeone y tendrá un nuevo compañero en el primer equipo. El DT del “Colchonero” tomó una terminante decisión poco después de que uno de sus futbolistas sufriera una lesión y le dará el lugar a un argentino que todo indica que lo reemplazará. Por supuesto, la determinación del entrenador generó sorpresa y expectativa por ver al joven que se perfila para ocupar un lugar en la defensa rojiblanca.

Se trata de Gerónimo Spina, de 19 años y con un pasado conflictivo en Estudiantes de La Plata. El zaguero dejó dicho club en el 2023 con mucha controversia para unirse al Atlético de Madrid B y ahora tendrá la gran oportunidad de su carrera para hacer su debut en el próximo partido. Claro que todo quedará en manos del técnico, quien lo utilizaría en lugar de Robin Le Normand, quien todavía no se recupera del fuerte golpe en el clásico contra Real Madrid en el empate 1 a 1.

Julián Álvarez le dijo adiós a Pep Guardiola y fue a los brazos de Diego Simeone

Julián Álvarez se cansó de no tener continuidad en el Manchester City lo que derivó que terminará de manera “abrupta” su relación con el técnico Pep Guardiola y, ahora, arregló su traspaso al Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, que pagará 75 millones de euros por su ficha más 15.000.000 en caso de que cumpla ciertos objetivos.

La entidad de Madrid venía siguiendo al delantero desde hace tiempo, incluso los contactos formales con el jugador de 24 años vienen hace poco más de un mes. Pero en las últimas horas del martes 06/08, el “Colchonero” realizó la oferta formal y la misma fue aceptada por el City.

Las fuertes diferencias entre Julián Álvarez y Pep Guardiola

La decisión de transferir a Álvarez se produjo después de que el jugador mostrara su descontento con el tiempo de juego limitado que recibía bajo la dirección de Pep Guardiola. A pesar de ser una pieza clave en la obtención de cinco títulos en 2023, incluyendo la Champions League, el exjugador de River no estaba satisfecho con su rol en el equipo, especialmente en los partidos decisivos.

Durante la disputa de los Juegos Olímpicos de París 2024, Julián Álvarez fue consultado sobre su futuro en clubes (estaba en ese entonces en el Manchester City), le respondió Pep Guardiola y ahora la “Araña” volvió a arremeter.

En ese momento, Álvarez afirmó: “Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Recién ahí me pondré a pensar tranquilo qué es lo que deseo”.

Luego, declaró algo que es lo que no le gustó a Pep Guardiola: “En algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta. Al final, no te gusta quedarte afuera; querés ayudar”.

El entrenador Pep Guardiola, no se quedó de brazos cruzados con estas declaraciones de Álvarez. Aunque lo ocultó y muy bien, le contestó visiblemente molesto al delantero argentino respecto a sus declaraciones. Lo hizo en una conferencia de prensa y expresó lo siguiente: “Leí que se lo va a pensar. Ok, piénsalo… Luego nos informará lo que quiere hacer... Julián jugó mucho. ¿Quiere más? Está bien. Por eso... Piénsalo. Y cuando lo piense, nos informará. No estamos pensando en sustituirlo. Sé que dijo que lo pensará, veremos qué pasa. Sé que quiere jugar en los partidos importantes, pero hay otros también”.

Con estas declaraciones, la pelota volvió nuevamente a Francia. Luego de la victoria de Argentina ante Ucrania, le consultaron a Julián si vio lo que declaró Pep. Lejos de hacerse el distraído, volvió a contestar, esta vez bajando un tono a las declaraciones: “Escuché lo que dijo Pep. Yo no dije nada malo ni fuera de lo normal. Siempre conté que estoy cómodo en Manchester City pero hacer un balance post temporada es algo lógico”.

La estadía de Julián Álvarez en el Manchester City y el interés de otros clubes

Desde su llegada al Etihad Stadium en julio de 2022, tras una transacción de 21.411.500 euros, “La Araña” se destacó por su capacidad goleadora y su influencia en el campo. Sin embargo, su deseo de tener un papel más prominente lo llevó a considerar otras opciones.

Aunque se especulaba con el interés de clubes como Arsenal y PSG, finalmente fue el Colchonero quien presentó la oferta más convincente. El fichaje de Julián Álvarez fue una solicitud expresa de Simeone, quien ve en Álvarez una pieza fundamental para la próxima temporada, en la que competirán en la Champions League.

