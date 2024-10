The Athletic: "Ridículo como Inter Miami llega al Mundial de Clubes"

"Valoramos que un club de tan corta vida, en su quinto año, esté jugando el Mundial de Clubes, es un hecho muy importante", destacó el técnico Gerardo Martino.

"Cuando surgió la posibilidad de que hubiera un lugar (en el Mundial) para un equipo de la MLS, inmediatamente pensamos en tener los méritos deportivos para conseguirlo", recordó.

¿Inter Miami CF está a la altura de Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain y Bayern Munich? ¿River Plate, Flamengo, Fluminense y Palmeiras?

La única plaza aún abierta para el torneo ahora es la del ganador de la Copa Libertadores 2024.

"Ridículo"

En The Athletic (web deportiva del The New York Times), Tim Spiers escribió:

"La FIFA ya no lo oculta. Cuando necesitas desesperadamente un gran contrato de transmisión y algunos patrocinadores estadounidenses importantes en los próximos meses, el momento de la sutileza ha pasado.

El Inter Miami se ha 'clasificado' (la palabra 'clasificado' tiene más peso que un tacaño pagando la cuenta del bar después de una gran noche de fiesta) para la novedosa y enormemente ampliada Copa Mundial de Clubes del próximo verano, que se jugará en Estados Unidos.

¿Cómo y por qué el Inter Miami es digno de un lugar entre los 32 mejores clubes de fútbol del mundo? ¡Por supuesto, al ganar el Supporters' Shield 2024 de la MLS!

¿Y dónde se celebrará el primer partido del torneo del próximo verano? ¡En Miami, por supuesto!

Si todo esto parece demasiado conveniente, bueno, es porque lo es. Que Miami y Lionel Messi participen en un torneo mundial que necesita ser un éxito financiero desde el principio tiene sentido para la FIFA, pero ¿tiene sentido para la gente común?

Al otorgarle a Miami un lugar a través del Supporters' Shield, que es el trofeo (bueno, escudo) que se entrega al equipo de la MLS con el mejor puntaje en la temporada regular (antes de los grandes play-offs de la Copa MLS que definirá a los campeones), la FIFA ha arrojado luz sobre la legitimidad y autenticidad de la nueva Copa Mundial de Clubes. Sí, pongan cara de asombro.

Para ser justos con Inter Miami, acaba de romper el récord de la MLS de más puntos ganados en una temporada regular, con 74 en 34 partidos, un total alcanzado el último día de la campaña cuando golearon a New England Revolution por 6-2, con Messi anotando un 'hat-trick' en 11 minutos saliendo desde el banco; y Luis Suárez anotando 2 veces.

Es el 1er. título de la MLS de Inter Miami desde que se unió a la liga como equipo de expansión en 2020, luego de ganar la Leagues Cup (un torneo para equipos de la MLS y de la Liga MX, de clubes mexicanos) en 2023.

“Ustedes han demostrado que en Estados Unidos son constantemente el mejor club en el campo de juego”, dijo Gianni Infantino, quien estuvo en el campo de juego en el estadio local de Miami para las celebraciones del Supporters' Shield. “Por lo tanto, estoy orgulloso de anunciar que, como uno de los mejores clubes del mundo, ustedes son participantes merecidos en la nueva Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025”.

Más allá de si usted piensa que Miami debería ser incluido en el torneo o no, hay 2 puntos obvios con los que hay que estar en desacuerdo a partir de esas citas:

Miami no ha demostrado que sea “consistentemente el mejor club” de USA. Sin duda, ha demostrado que es el mejor club de la Conferencia Este de la MLS, que es solo la mitad de USA (y un par de localidades de Canadá). Sí, no ha perdido en sus 6 partidos de liga esta temporada contra equipos de la Conferencia Oeste, pero solo ganó 3 de ellos. Todo esto suena un poco como decir que el Celtic ha demostrado que es el mejor equipo del Reino Unido al ganar el título escocés.

"Uno de los mejores clubes del mundo", Gianni, ¿en serio? Puede que tengan a algunas leyendas veteranas jugando para ellos, pero si no puedes garantizar que vencerán, por ejemplo, al Crystal Palace en un partido único mañana, no se merecen ese apodo.

Así, Inter Miami se convierte en el club Nº31 en llegar al Mundial de Clubes y el único que se clasifica únicamente a través de una liga doméstica. Los otros 30 hasta ahora lo han hecho a través de competiciones continentales o clasificaciones entre equipos de dicho continente.

En términos básicos, ya sea ganar un torneo de la confederación o tener un buen y consistente récord en competiciones que involucran a equipos de más de una nación.

África (por la Liga de Campeones de la CAF) tiene 4 equipos que van al Mundial de Clubes, al igual que Asia (Liga de Campeones de la AFC), Europa tiene 12 (Liga de Campeones de la UEFA), la región de América del Norte, Central y el Caribe tiene 4 por la Liga de Campeones de la CONCACAF, América del Sur (CONMEBOL Libertadores) tiene 5 y hay 1 de la OFC por el ranking del continente -el Auckland City-, y uno del país anfitrión, que es Inter Miami.

Embed SUPPORTERS’ SHIELD CHAMPIONS! ️ pic.twitter.com/Dcfk2RYFSO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2024

Críticas a Infantino

¿Cómo se clasificará el equipo número 32 y último? ¿Se lo dará la FIFA a Disney+ All Stars? ¿Quizás un 11 inicial de Mohammed bin Salman (N. de la R.: príncipe heredero de Arabia Saudita, financista de FIFA)?

No, serán los campeones de la Copa Libertadores de 2024, junto con los ganadores de 2021 (Palmeiras), 2022 (Flamengo), 2023 (Fluminense) y los 2 clubes de mayor rango en la confederación CONMEBOL, River Plate y Boca Juniors. Bien. Eso funciona.

Siguiendo el mismo criterio significa que el Chelsea FC clasificaría porque ganó la final de la Liga de Campeones de 2021, un triunfo que fue hace mucho tiempo y en el que participaron Roman Abramovich, Thomas Tuchel (entrenador hace 4 entrenadores del Chelsea), Timo Werner y Olivier Giroud, ganaron el torneo más grande de Europa.

Y aunque los criterios de clasificación signifiquen que el Red Bull Salzburgo de Austria, que ha perdido sus 2 primeros partidos de la Liga de Campeones esta temporada por 3-0 y 4-0, de alguna manera se cuela a pesar de haber superado la fase de grupos de la Liga de Campeones solo en 1 ocasión en los últimos 4 años, de nuevo, que así sea. Tú eres FIFA.

Embed Todo mejor en familia pic.twitter.com/MlyxlectGU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 20, 2024

No se trata de una queja sobre la posibilidad de que un equipo del país anfitrión obtenga un lugar en la competencia. Todo lo contrario. Debería haber un equipo local en el torneo, al igual que el país anfitrión tiene garantizado un lugar en la Copa del Mundo. La FIFA no podía garantizar que hubiera un equipo local a través de la CONCACAF (como se desprende de que Seattle Sounders está involucrado tras haber ganado la Copa de Campeones de la confederación en 2022), por lo que afirmar desde el principio que un equipo estadounidense estaría allí no es un problema. Excepto que recién el 19/10 anunciaron que clasificaría el equipo ganador del Supporters' Shield.

No habría sido nada descabellado elegir un lugar comodín para garantizar cierta participación de USA.

Esto es algo habitual en el tenis, donde los mejores jugadores que no tienen un ranking lo suficientemente alto como para llegar a 1 de los 4 eventos del Grand Sam por cualquier razón, tal como una lesión de larga duración, pueden conseguir un lugar en Wimbledon o el Abierto de USA.

Goran Ivanisevic ganó una vez Wimbledon como invitado y Andy Murray y un sinfín de británicos han conseguido lugares en el torneo de Londres a lo largo de los años. Esto aumenta el número de espectadores y las cifras de audiencia televisiva.

Incluir a Inter Miami en el Mundial de Clubes por la misma razón, como un comodín que atraería mayor asistencia y más ojos para, tal vez, ver a Messi contra viejos enemigos -el Real Madrid- o su ex mentor en el Barcelona FC, Pep Guardiola, del Manchester City, no sería particularmente incorrecto.

Pero al inventar torpemente reglas y darle un lugar al equipo del Supporters' Shield en lugar de concedérselo a los ganadores de la Copa MLS (que Inter Miami bien podría ganar a principios de diciembre 2024) o tal vez un partido único entre los ganadores del Shield y la Copa MLS, se expone al ridículo. Pero al inventar torpemente reglas y darle un lugar al equipo del Supporters' Shield en lugar de concedérselo a los ganadores de la Copa MLS (que Inter Miami bien podría ganar a principios de diciembre 2024) o tal vez un partido único entre los ganadores del Shield y la Copa MLS, se expone al ridículo.

Más aún cuando ha bautizado a esta competencia de clubes global como "la más grande, más inclusiva y basada en el mérito" que haya existido.

Una competencia que ya luchaba por ganar respetabilidad, acaba de sufrir otro golpe a su reputación.

