Milei se autoadjudicó el nuevo Superman, pero se puso en offside él solito

Ahora, acá es donde Milei mete la pata: el personaje reimaginado por el guionista Jason Aaron y el dibujante Rafa Sandoval presenta un Superman más comprometido con las luchas sociales que con un individualismo salvaje. En lugar de celebrar las libertades personales o la idea de un "hombre hecho a sí mismo" como podría suponer Milei, esta versión del personaje tiene un origen que lo empuja más a las ideas del socialismo o el comunismo que el libertarismo del mandatario.

El Superman con el que se comparó Milei es anti-capitalista

La historia de este nuevo Superman va a contramano de todo lo que Milei representa. Según se fue revelando, Jor-El y Lara, los padres del héroe, ya no son la élite intelectual de Kriptón, sino trabajadores oprimidos en una sociedad donde la investigación y la ciencia son privilegios reservados para los más poderosos. En este contexto, el emblema de la "S" en el pecho de Superman pierde su significado original de esperanza, pasando ahora un símbolo que usan los trabajadores kriptonianos, gobernados por un sistema de castas.

image.png El nuevo Superman con el que se comparó Milei basado en el look es, irónicamente, una fuerte crítica al sistema capitalista y a la opresión de los trabajadores.

Muy lejos de las ideas de la libertad que Milei defiende, este Superman cuestiona un sistema donde los oprimidos son explotados por los más poderosos, y llega a la Tierra de adulto (y no de bebé) para encontrarse con una distopía capitalista bajo el liderazgo de la corporación Lazarus, donde se acentúa la división de clases y la creación de una clase trabajadora dependiente. El cómic no valida las ideas de la libertad que el presidente defiende, sino que más parece ser una crítica la desigualdad y, ¿por qué no?, al capitalismo salvaje.

Milei volvió a dejar claro que usa las redes sociales empujado por su propia impulsividad. Y su intento por ver a Superman como un símbolo de su propia cruzada política terminó en una curiosa ironía: el héroe que quiso hacer suyo en realidad critica las mismas ideas que el mandatario sostiene. Esperemos que aprenda una lección básica: las apariencias engañan.

