En San Lorenzo hay enojo con varios jugadores, sólo zafa Iker Muniain

"Da verguenza San Lorenzo. Con Insua, con Romagnoli y ahora con Russo. Da verguenza. Y despues tenes que leer aca tipos que dicen que la responsabilidad mayor es de los dirigentes. Es realmente increible. Los dirigentes son una mierda, Moretti es un mentiroso y un sorete, pero la mayoria de estos mierdas que entran a la cancha son impresentables. Sacamos 2 o 3 jugadores, los demas son impresentables. Sin juego, sin ideas, sin alma. El sorete reclamapremios de Campi se vuelve a 'comer' un gol de cabeza rival. Hay un tipo que esta en offside e intenta participar de la jugada, sí. Pero tambien, una vez más, el muerto de frio éste no te gana una bola de cabeza en tu área. Desde ahi hasta un buen rato del ST estos muertos que venían de perder 7 de los ultimos 10 partidos (N. de la R.: Independiente Rivadavia), no llegaron mas al arco de SL. Pero Cuello va y se pierde 2 goles insolitos, Bustos tiene el travesaño alquilado, pero además juega siempre para el orto. Entra Leguizamon a chocar con los contrarios, entra Barrios a tratar de resolver todo solo... y casi siempre mal. Entra Vombergar y es un fantasma, igual de tronco como era con Insua, pero ahora peor porque no se puede ni mover. Pienso que le firmaron un contrato de 70 lucas verdes mensuales y me dan ganas de entrar a la cancha a cagarlo a patadas. Ni la dignidad de romperse el culo cuando te toca entrar, tiene. Al final nos hicieron precio, porque cada contra de ellos era medio gol. Este equipo merece irse a la B. No hay otra forma de verlo. Merece descender. Lo lamento por la gente de SL, por mis hijos que lo van a sufrir muchisimo, seguramente va a ser tristisimo para todos, pero para cualquiera que tiene 2 dedos de frente, que ve fútbol desde hace muchos años, el descenso es lo que se merece un equipo que hasta ahora no le pudo ganar a ningun rival directo en la lucha por no descender. No solo no pudo ganar, perdió con todos."

Le respondió Pablo Damián Pousada Richard:"La actualidad del club y el equipo es lamentable, pero habiendo 30 equipos, sería una verguenza descender y tenemos algo de material para jugar mejor. No tenemos menos que Riestra o Sarmiento o Ind. Rivadavia. El árbitro, otra vez inclinó la cancha en las chiquitas y en el gol. Hay partidos que duelen los ojos verlos, pero de 2018 a 2022 con Almiron/Soso/Montero/Troglio hubo momentos mucho más horribles. El de Almiron no pateaba al arco, directamente. Este equipo tiene un cachito más. Hoy rescato a Romaña, Baez, Muniain y hasta a Cerutti, que cuando salió fue peor, porque Leguizamon ni un centro bien tiró. Por ahora a Vombergar yo no le caería, le llegó una sola pelota incómodo que se la tira Campi desde atrás. Para un 9 es imposible si no le llega la pelota nunca. Cuando entró, tenia al 'Perrito' Barrios, que hizo siempre la personal y la mayoría de veces la perdió o tiro centros pasados a nadie. Y Leguizamon (que lo prueben de lateral en vez de extremo, como hicieron con Braida en su momento) no llegó ni a tirar centros, le rebotaban todas o se la sacaban. Bustos e Irala tambien erraticos. El otro día el centro del gol de Cuello, lo tira Cerutti. Reali no se qué pasa que no juega, debe pasar algo que no sabemos. Los demás no generan, sacando Muniain. Necesitamos que practiquen centros y pelota parada en la semana, fueron casi todos centros de mierda, casi todos pasados que le quedaron a nadie. Y despúes en enero si no hay plata ni copas, que primero pongan al plantel al día, que consigan un buen preparador fisico y despues 2 o 3 refuerzos puntuales. Que vuelvan Hernandez y Braida, que prueben al arquero Gil, un 5 de marca estilo Michelini, Mercier o Ledesma, un volante derecho estilo el 'Burrito' Rivero y algún volante ofensivo que juegue y haga jugar, estilo Barrientos o Piatti."

Lo dicho. De los siete centros en movimiento de Cerutti en el partido , ninguno fue a un hombre de San Lorenzo.



Una constante que el equipo buscó a lo largo del partido pero no terminó prosperando. Preocupa.

Pablo Rodriguez: "Es verdad que el gol tendria que haber sido anulado porque el tipo que esta en offside participa de la jugada. Pero yo ya estoy cansado de hablar de los referís cuando tenés un equipo que un año ganó 10 partidos de torneo local. Desde mi punto de vista, por eso SL es un desastre, no por los arbitrajes. A Vombergar yo le caigo por el estado en el que llegó y por la cifra que trascendió que le firmaron. Me parece un despropósito total, para un tipo que es un burro, sin trayectoria. A Bareiro por ejemplo le llegaban 2 pelotas por partido, pero el tipo se rompía el culo y bastante seguido una de esas 2 iban adentro. Este muchacho desde que volvió no logra hacer pie en la cancha. Entra y es uno menos. Por eso le caigo. Puede ser que el equipo de Almiron fuese un poco peor que éste. Pero la verdad que es que éste es horrible. Y si encima le ponemos que básicamente jugan cuando tienen ganas, cuando el equipo está haciendo una campaña de descenso directo desde hace mas de 1 año, es bastante grave. Lo de practicar centros para mi es una utopía. ¿Cuánto hace que SL desperdicia la pelota parada? Mucho. Encima trajeron a uno que le pegaba bien, Ferreyra, y duró un pedo en un canasto. Es muy curioso como SL valora a los jugadores. A Ferreyra lo defenestraron, pero Campi es titular y hasta 2 semanas era el capitan del equipo. ¿Cómo van a practicar centros si SL les permite que tengan el estado fisico de mierda que tienen y nadie hace nada? Si la dirigencia, el cuerpo tecnico de turno, les permite hacer la plancha de esta forma, si en San Lorenzo jamas hay un doble turno. Es evidente que a nadie acá en SL le interesa que el equipo progrese. A todos les da lo mismo. Hay algunos jugadores, como Irala, Leguizamon, que cuando vayan a otro club donde se les exija más tal vez logren demostrar lo que saben, pero acá donde todo da lo mismo, van a seguir asi. El mundo SL ya los convirtió a los 2 en jugadores de mierda. La verdad que es muy triste todo esto. Y esperemos que a la AFA no se le ocurra volver atrás con lo de los descensos, o la Justicia los obligue, porque con este panorama, SL de los próximos 12 puntos, de pedo sacará 1 o 2. Y cuando lleguen las últimas 3 fechas es probable que sea el equipo que desciende por tabla anual. Ahora, si llega a pasar eso, yo soy de los que piensan que nos lo merecemos."

Miguel Ángel Russo

Enorme trabajo tiene por delante el DT Miguel Ángel Russo. Todos lo saben, evidentemente. Comenzando por los simpatizantes. En concreto, San Lorenzo perdió 1-0 contra Independiente Rivadavia por un gol que le quemó rápido todo lo que tenía planificado. A los 4', Ramis conectó de cabeza un centro de Villa. Primero lo anularon por offside de Burgos, que había querido meterse en la jugada, y luego de la revisión del VAR (Yael Falcón Pérez), convalidó Facundo Tello.

Russo:

"El gol temprano no estaba en los planes, fue una jugada rara porque estaba en offside y es notorio. El fútbol argentino es así, hicimos cosas buenas. Tenemos que seguir mejorando y sacar la ansiedad que hay dentro de la cancha".

“En los 90 minutos fue parejo y una gran parte del 1er. tiempo fue nuestro, tuvimos algunas situaciones. Pero esto es fútbol y si vos errás, te cuesta. El problema es si no creás situaciones. Una situación de gol hoy en día te define el partido”.

"Tuvimos chances de gol claras que se erraron y forman parte de las cosas que tenemos que mejorar, ser más inteligentes en la pelota parada. Después fue parejo, Ganar cuesta, el problema es cuando no se crea situaciones de gol".

(Acerca de la ausencia de Matías Reali) "Reali es un jugador que tiene que seguir creciendo y trabajando permanentemente, es muy joven. Todos tienen que seguir buscando y creciendo".

(Sobre la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana) "Esto es partido tras partido, no se puede hablar del futuro. Todo el mundo quiere cosas como clasificar a la Copa Sudamericana pero esto es día tras día, en donde vos te querés adelantar, perdés".

