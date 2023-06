Respira Clarín: Tras reveses del ENACOM, la CSJN lo avaló

Pese a que el caso llegó al máximo tribunal en junio de 2021, recién en septiembre del 2022 tomaron el caso, aunque sólo para avalar la intervención de Rosenkrantz. Un mes después, la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre prorrogó por 6 meses la medida cautelar e hizo lo mismo en marzo de 2023, por lo que el Clarín mantendrá la cautelar hasta septiembre.

image.png Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín.

Clarín licuado: Guiño de Massa a Navarro/Pierri/Fontevecchia

En pleno año electoral, el directorio del ENACOM, allegado a Sergio Massa, incluyó a El Destape de Roberto Navarro y al Canal E de Jorge Fontevecchia al grupo de las señales de noticias obligatorias para cableoperadores. En este marco, el poderío del Grupo Clarín quedó aún más licuado.

Este no ha sido el único golpe que recibió el conglomerado de medios propiedad de Héctor Magnetto a manos del ente público. Dos semanas atrás, el organismo autorizó a Telecentro, empresa de Alberto Pierri, para ser el cuarto operador de telefonía móvil del país. Ante esto, la fusión Telecom-Clarín, dueña de Personal, envió una carta documento.

Según anunció Navarro, "el 7 de junio se viene El Destape en la TV".

El ENACOM se reunió y por unanimidad decidió que haya dos nuevos canales de televisión: uno es de Perfil y otro es de El Destape El ENACOM se reunió y por unanimidad decidió que haya dos nuevos canales de televisión: uno es de Perfil y otro es de El Destape

https://twitter.com/AgustinEspada/status/1663201678063988737 ENACOM incluyó a El Destape en las señales de cable de noticias que son obligatorias para los cableoperadores. Lo mismo con la nueva señal de Perfil (Canal E). https://t.co/wzdOfTLk0x — Agustín Espada (@AgustinEspada) May 29, 2023

"Lo que dice el Decreto es que todas las cableras tienen la obligación de subir inmediatamente al Destape Sin Fin a las señales de noticias. Tengo dos acuerdos cerrados y vamos a estar sentándonos con cada uno, para cerrar cuestiones instrumentales", agregó.

Pese a lo que indicó el periodista militante, la Resolución N°774/23 no fue aprobada de forma unánime, sino que salió salió con el voto de una mayoría ajustada de cuatro directores kirchneristas. El presidente Claudio Ambrosini no participó, mientras que los dos miembros del directorio vinculados con la oposición se abstuvieron.

Algo similar ocurrió con otra Resolución del ENACOM, que se aprobó ese mismo día y también le dio ese status al nuevo canal de noticias económicas de Editorial Perfil, Canal E, que este jueves se pondrá en el aire.

Además de El Destape sin fin y Canal E, el kirchnerismo se aseguró la transmisión de otra señal oficialista. Se trata del Canal 4 Extra, propiedad de Franco Bindi, del cual forma parte como figura central Víctor Hugo Morales.

image.png Perfil lanzó su canal de noticias económicas.

Extasiado, Navarro manifestó:

Vamos a hacer mucho más. Vinimos acá para ser líderes y para que la derecha no se cargue los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del feminismo, de la diversidad, del medio ambiente y todos los derechos que se quieren cargar. Nosotros vamos a estar entre ellos y quienes deban ser defendidos. Y ahora tenemos más fierros para hacerlo y tenemos muchas ganas. ¡No pasarán! Vamos a hacer mucho más. Vinimos acá para ser líderes y para que la derecha no se cargue los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del feminismo, de la diversidad, del medio ambiente y todos los derechos que se quieren cargar. Nosotros vamos a estar entre ellos y quienes deban ser defendidos. Y ahora tenemos más fierros para hacerlo y tenemos muchas ganas. ¡No pasarán!

"La derecha no pasará y no se van a cargar los derechos. No hay destino determinado. El país va a ser lo que nosotros estemos dispuestos a luchar para que se haga. Así que ahora tenemos algo más para hacerlo", concluyó el ex C5N.

