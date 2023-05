¿Clarín lo censura? Sin debutar, VHM ya denunció a Magnetto

image.png Clarín le adjudica la financiación del proyecto al abogado vinculado con el kirchnerismo, Franco Bindi, quien estuvo prófugo de la Justicia durante dos años en una causa por la salida ilegal de una menor del país.

Este lunes (8/5), Morales hizo mención de esta situación en su ciclo de AM 750, La mañana:

Pusieron en marcha la trituradora que usan para sus enemigos, salieron a mentir sobre el empresario, salieron a estigmatizarme una vez más y ya no quieren ceder Cablevisión, porque no quieren que se me vea. Con otros si, conmigo no Pusieron en marcha la trituradora que usan para sus enemigos, salieron a mentir sobre el empresario, salieron a estigmatizarme una vez más y ya no quieren ceder Cablevisión, porque no quieren que se me vea. Con otros si, conmigo no

Más allá de la información presentada por Clarín, no se sabe a ciencia cierta quién está detrás del nuevo proyecto, el cual se está desarrollando en el mayor hermetismo. Cabe la posibilidad de que Canal 4 Extra esté relacionado con el Grupo Indalo, antiguo empleador de Víctor Hugo, y que parte del acuerdo de indemnización se relacione con el financiamiento del nuevo canal.

Lo que sí ha trascendido es que el polémico Tomás Méndez, otro ex C5N, es el director de contenidos del medio, mientras que otras figuras que ya confirmaron su participación en el canal son el meteorólogo Jopo Angely, el humorista Pachu Peña y los periodistas militantes Lourdes Zuazo, Walter Goobar, Sebastián Salgado y Ezequiel Orlando.

