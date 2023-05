VHM vs. Ernesto Tenembaum por su "operativo anti La Cámpora"

https://twitter.com/la_remiseria/status/1653119699725459478 CONFIRMADO: Los de La Cámpora van a los actos por el chori y la coca, y disimulan hablando de geopolítica.



Una peridosta se infiltró en un micro que iba al acto de Cristina en La Plata y este es su impactante testimonio. pic.twitter.com/HD5OZlWf4I — La Remisería de la Rosada (@la_remiseria) May 1, 2023

A raíz de esto, durante la emisión del 2 de mayo de su ciclo radial, VHM se propuso exponer la artimaña de Tenembaum. "'El monstruo' [en referencia a La Cámpora] es creación de todo lo mafioso que hay en la Argentina que es Clarín. Los creadores del monstruo, todos los días, permanentemente. Lo que vas a escuchar es algo que yo me he permitido señalar en muchos casos", introdujo el periodista.

"Conocí a mucha gente que era un monumento a la alegría, a la confianza, al deseo de mejorar el mundo. Trabajan cerca de la gente, ayudan a la gente", agregó, refiriéndose a la agrupación militante juvenil. Sin embargo, luego retomó su afrenta contra el conglomerado de medios:

Si vos consumís un taxi y un tipo todavía te habla de ‘La Morsa’ es porque tienen mucho poder, Magnetto y todos los mafiosos que acompañan ese andamiaje brutal de mentira y de hechos frustrantes que se dan en la Argentina Si vos consumís un taxi y un tipo todavía te habla de ‘La Morsa’ es porque tienen mucho poder, Magnetto y todos los mafiosos que acompañan ese andamiaje brutal de mentira y de hechos frustrantes que se dan en la Argentina

"Los periodistas de la derecha son víctimas de la información que consumen y ellos han consumido que La Cámpora es poco menos que un monstruo, y esta creación, que es la creación de la mafia de Clarín, le llega casi con inocencia. Por supuesto que los periodistas estamos obligados a romper con la inocencia en la medida que podamos para no prosperar en ciertos errores y ciertas injusticias. Pero es muy fuerte", concluyó Morales.

image.png Marcelo Zlotogwiazda y Ernesto Tenembaum condujeron por varios años el ciclo Palabras +, Palabras - en TN.

Tras escuchar el clip con el intercambio entre Tenembaum y su productora, el panelista Alan Longy indicó: "Se sorprendían en vivo de lo que ocurría en función del prejuicio con el que habían ido y del cual fueron inoculados durante mucho tiempo por los medios que consumen y ellos también reproducían este mismo prejuicio (...) Nadie podía creer las respuestas que están teniendo de alguien quien goza de su plena confianza, una compañera de ellos".

Por su parte, el humorista Adrián Stoppelman acotó: "No le creían a la chica, no le creían a la periodistas,. La actitud corporal y la actitud verbal de los que estaban alrededor era: 'Te voy a mandar de vuelta porque no puedo ser lo que estoy escuchando. Supongo que la persona que estaba de otro lado también sintió lo mismo'".

