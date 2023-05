Córdoba: Cómo se gestó la traición que quebró a JxC

https://twitter.com/javierpretto/status/1627463099098796032 Bienvenido @horaciorlarreta nuevamente a Córdoba. Desde @PROCba estamos listos para trabajar por el Cambio de gobierno que necesita la provincia y nuestra querida ciudad...!!! pic.twitter.com/6fyHVvxr8W — Javier Pretto (@javierpretto) February 20, 2023

El traspaso, que se gestó en apenas unas horas, dejó congelados a los dirigentes de Juntos por el Cambio en Córdoba, y sobre todo a los del PRO, ya que nadie se esperaba esa jugada del oficialismo. Fue un tiro directo al corazón de la alianza.

El salto de Pretto generó una tensión importante con el ala macrista del PRO. Cabe recordar que Luis Juez y Mauricio Macri mantienen una distancia importante y, luego de los de Pretto, dicha distancia sería mayor a pesar de que en el macrismo niegan haber tenido participación en la decisión del ex presidente de la filial cordobesa.

“Soy un apasionado por la política, Martín Llaryora me convocó porque no podía creer que alguien con tanta experiencia desde la gestión y habiendo fundado un partido, fuera prescindible. Me hizo entender que tenía un espacio donde podía poner en práctica lo que sé hacer. Fue muy duro para mí tomar esa decisión", señaló Pretto a Cadena 3. Para el dirigente del PRO, al igual que para la radical Prunotto, el ofrecimiento de cargos importantes fue clave a la hora de gestionar los pases.

La sensación en muchos sectores de Juntos por el Cambio en Córdoba es que la gravedad que imprimieron tanto Luis Juez como Rodrigo De Loredo alrededor de los cargos dejaron fuera a muchos dirigentes, sobre todo del interior, que esperaban tener protagonismo. Las decisiones, tomadas exclusivamente por esos dos dirigentes, centralizaron la repartija, estrategia que generó mucho enojo.

"En 2019 empezamos con la posibilidad de renovar las bancas y yo era candidato a ser reelecto. Unas dos horas antes, se me baja telefónicamente de la candidatura desde Buenos Aires, porque así es como se manejan estos partidos nuevos que no respetan el federalismo que tanto se pregona", denunció Pretto, haciendo notar su malestar con las decisiones empujadas por encuestas. Así, el ex presidente del PRO fue un punto de fuga importante fomentado por el oficialismo, que sabe mejor de la repartija de cargos que Juntos por el Cambio.

"Tomé la decisión de integrar un espacio donde se me valora, me admiten la crítica, pero aceptan los errores para corregirlos juntos. Si no fuera así, siempre tengo la oportunidad de volver a mi actividad privada, que me encanta, aun si tengo que volver a esta edad que no siempre es lo mejor. Nací en Unión por Córdoba, me tentó la propuesta de Macri y Monzó, agoté mis capacidades pero también mi tolerancia y vuelvo al origen, donde me valoran y me reconocen. Estoy muy tranquilo con mi consciencia porque, donde estuve, entregué todo", dijo Pretto. Cabe destacar que el ahora candidato a vicenintendente del PJ formó parte de Unión por Córdoba, en épocas de José Manuel de la Sota.

En sus redes personales aún cuelgan algunas críticas frescas al Gobierno provincial, aunque otras (las más duras) fueron borradas. “Le planteé a Martín que yo sigo trabajando para Larreta porque entiendo que es la persona que necesita Argentina para salir de esta situación y encontrar un rumbo”, avisó, respecto a la candidatura de Juan Schiaretti para las PASO.

En el PRO todavía no se explican cómo sucedió el traspaso. De hecho, un sector del ala macrista acusó a Pretto de traidor, aunque el resto de los socios toman esas acusaciones como una mera formalidad que podría esconder operaciones ocultas.