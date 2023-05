Elecciones 2023: Quiénes son los candidatos en Córdoba

En ese contexto, el oficialismo fue el más ordenado y quien salió, tal vez, mejor parado en el armado de las listas y fórmulas para la elección provincial. Representando un cambio generacional en el peronismo de Córdoba rebautizado como Hacemos Unidos por Córdoba, el candidato a gobernador anotado fue Martín Llaryora, actual intendente de Córdoba, ex intendente de San Francisco, ex diputado y ex vicegobernador de la provincia de Juan Schiaretti.