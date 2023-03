Elecciones 2023: Los candidatos a gobernador en Córdoba hoy

Federico Alessandri.jpg El Frente de Todos apunta a Alesandri.

Por otro lado, otra tradicional en la boleta será Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Representando a la izquierda cordobesa, Olivero intentará darle un avance electoral a un espacio con fuerte pisada universitaria, pero con poca potencia en las urnas a nivel general en comparación a otros espacios emergentes que crecieron más a la par.

Llaryora 2023 P.jpg Martín Llaryora, el oficialista.

En la vereda liberal, la alianza entre La Libertad Avanza y el Partido Demócrata, que tiene como figura estelar a Javier Milei, aún no tuvo mayores definiciones alrededor de posibles candidatos. Si bien el diputado porteño y candidato a presidente aseguró que en caso de no conseguir nombres competitivos no presentaría candidato apoyado por su firma, quien más cerca está de conseguir la candidatura parece ser Rodolfo Eiben.

El interventor y líder del Partido Demócrata es el único que expresó serias intenciones de ser candidato a gobernador en nombre de la alianza. A pesar de que se barajaron nombres como el de Diana Mondino o Agustín Laje, solo Eiben supo mantenerse en su convicción y podría ser quien se quede con la candidatura, a no ser que aparezca otro nombre rutilante.

Eiben Milei.jpg Rodolfo Eiben junto a Javier Milei.

No obstante, la eventual candidatura que pretende ocupar Eiben no está asegurada. La regla de la competitividad sigue en pie y el empresario cuenta con un nivel de desconocimiento importante según encuestas recientes.

Otros que aún no resuelven su realidad electoral en Córdoba son los dirigentes del Frente de Todos. El espacio, muy vapuleado en una Córdoba antikirchnerista, tiene un liderazgo claro en el ex senador Carlos Caserio.

Aurelio García Elorrio.jpeg El vecinalista Aurelio García Elorrio.

No obstante, aún no hubo definiciones sobre nombres. El único anotado como precandidato es el intendente de Embalse, Federico Alesandri.

Si bien el FDT comparte el peronismo con Juan Schiaretti y compañía, el posicionamiento opositor que tomó el gobernador de Córdoba provocó un quiebre que lleva décadas y que, hoy, está en su peor momento. Por eso, el oficialismo nacional deberá buscar candidato en la provincia por fuera de Martín Llaryora.

Liliana Olivero.jpg Liliana Olivero, del FIT.

De esta manera, Córdoba encara una nueva elección en un año determinante. Por primera vez en casi 24 años, cambiará de nombre el comando provincial que, hasta aquí, alternó entre Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota.

