Domingo 7: 3 elecciones para que festeje el FdT, JxC y Milei

En tanto, la otra encuesta sobre Jujuy, de 'Tendencias', mantiene arriba a Sadir, pero pone segundo a Vilca, de la izquierda, superando al peronista Rivarola. El escenario temido por el PJ local. Les adjudica 40,4%, 17,1% y 14,2% respectivamente.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy (Foto NA). En Jujuy, Gerardo Morales no pueda ir por la reelección (Foto NA).

Números de La Rioja

En cuando al caso de La Rioja, el gobernador peronista del Frente de Todos, Ricardo Quintela, buscará la reelección y aparece también arriba en las encuestas. Y allí, nuevamente, la principal sorpresa podría venir por el segundo puesto.

Hace cuatro años, el actual mandatario le ganó por 14 puntos al radical Julio Martínez (45 a 31, números redondos) y tercero quedó otro ex gobernador del PJ, Luis Beder Herrera (23%), que rompió con Quintela.

Pero ahora irrumpió el apellido Menem:

Martín, sobrino del ex presidente Carlos Menem e hijo del ex senador Eduardo Menem, cuenta con el aval de Javier Milei y el sondeo de CB lo pone de escolta, con 28,4%. Figura debajo de Quintela (38,2%) y en una especie de empate técnico con Felipe Alvarez, de Juntos por el Cambio, con 28% Martín, sobrino del ex presidente Carlos Menem e hijo del ex senador Eduardo Menem, cuenta con el aval de Javier Milei y el sondeo de CB lo pone de escolta, con 28,4%. Figura debajo de Quintela (38,2%) y en una especie de empate técnico con Felipe Alvarez, de Juntos por el Cambio, con 28%

javier milei y martin menem El desempeño de Martín Menem en La Rioja podría darle una alegría a Javier Milei.

El caso de Misiones

Por último, Misiones es la provincia que menos sorpresas traería: el Frente Renovador para la Concordia es la fuerza local que es muy fuerte y tiene como referente al ex gobernador Carlos Rovira. Esta vez, propone la vuelta de otro ex mandatario: Hugo Passalacqua.

Según CB es el amplio favorito con 60,2% de intención de voto, y es seguido por el candidato de Juntos por el Cambio, Martín Arjol, con apenas un 26,2%.

Rodríguez Larreta en Misiones En Misiones, el candidato de Juntos por el Cambio, Martín Arjol, se ubica en segundo lugar, pero muy por detrás del favorito Hugo Passalacqua que cuenta con 60,2% de intención de voto.

